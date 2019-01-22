Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'ya Kar "Kamyonlarla" Geldi

Şanlıurfa'ya Kar "Kamyonlarla" Geldi

15 dakika önce

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan Şanlıurfa'da çocuklar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Karacadağ bölgesinden toplanıp kamyonlarla kent merkezine taşınan karlar sayesinde kış keyfi yaşadı.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan Şanlıurfa'da çocuklar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Karacadağ bölgesinden toplanıp kamyonlarla kent merkezine taşınan karlar sayesinde kış keyfi yaşadı.

Belediye ekiplerince kente yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki bin 919 rakımlı Karacadağ bölgesinden toplanan 20 kamyon kar, merkez Haliliye ilçesindeki Turgut Özal Parkı'na döküldü.

Kar topu oynayıp kardan adam yapan çocuklar, yarıyıl tatilinde eğlenceli vakit geçirdi. Çocuklara zaman zaman aileleri de katıldı. Çocuklar ve aileleri, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda kış aylarında kent merkezine kar yağmadığını hatırlatarak, "Çocukluğumuzda Şanlıurfa'da kar yağardı ama son 15 yıldır pek kar yağmıyor. Biz de bu anlamda çocukları sevindirmek için Karacadağ bölgesinden kar taşıyıp buraya ulaştırdık. Bir nebze de olsa çocuklar kar heyecanını yaşasın istedik. Amacımız, yarıyıl tatilinde çocukları, evlerden çıkarıp oyun oynamalarını sağlamak." diye konuştu.

Kar sevincini yaşayan öğrencilerden Hilal Nur Yolcu, şimdiye kadar bu kadar kar görmediğini belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Torunlarıyla beraber alana gelen 60 yaşındaki Fatma Özdemir ise çocukların kar sayesinde eğlenceli vakit geçirdiğini ifade ederek, kendisinin de uzun süredir kar görmediğini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:47 Kaynak: AA

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