Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'ya roket düştü
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Şanlıurfa'ya roket düştü

1 saat önce

Şanlıurfa Valiliği, Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin Ceylanpınar ilçesindeki bir evin çatısına isabet etmesi sonucu 5 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

Şanlıurfa'ya roket düştü, System.String[]
Şanlıurfa Valiliği, Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin Ceylanpınar ilçesindeki bir evin çatısına isabet etmesi sonucu 5 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 21.00'de Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir evin çatısına isabet ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Beş vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olay yeri ve çevresi ile ilçe genelinde geniş güvenlik tedbirleri alınarak olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.
Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:47 Kaynak: AA
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