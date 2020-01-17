Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü

18 dakika önce

SURİYE'nin Telabyad kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçla yaptığı saldırıda şehit olan Uzaman Onbaşı Mustafa Alpak'ın acı haberi memleketi Şanlıurfa'daki ailesine ulaştı.

Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü, System.String[]

SURİYE'nin Telabyad kentinde terör örgütü PKK/ YPG'nin bombalı araçla yaptığı saldırıda şehit olan Uzaman Onbaşı Mustafa Alpak'ın acı haberi memleketi Şanlıurfa'daki ailesine ulaştı.

Barış Pınarı Harakatı kapsamında terör unsurlarından temizlenen Suriye'nin Telabyad kentine bağlı Suluk beldesinde akşam saatlerinde teröristlerce düzenlenen saldırıda bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'ın acı haberi memleketi Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Selman Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Acı haberi alan şehit ailesi gözyaşı döktü. Arapça ağıtların yükseldiği şehidin evine yakınları ve komşuları şehidin yakınlarına başsağlığında bulundu. 1 ay önce evlendiği öğrenilen şehidin cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından Şanlıurfa'da toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,


Şanlıurfa, Telabyad, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:13 Kaynak: DHA
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