Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü

ŞANLIURFA - Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın ailesine acı haber verildi.

Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Harekatında Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın Şanlıurfa'daki ailesine acı haber ulaştırıldı. Akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesindeki şehidin baba evine giden askeri yetkililer baba Mahmut ile anne Fehime Kılıç'a şehit haberini verdi. Aile, aldıkları haberle gözyaşlarına boğulurken eve ve caddeye dev Türk Bayrağı asıldı.

Şehidin kardeşi Abdurrahim Kılıç, en son abisini birkaç ay önce izne geldiğinde gördüğünü, haberi aldığında çok üzüldüğünü belirtti. Bekar olan ve 3 kız 2 de erkek kardeşi olduğu öğrenilen şehidin yaklaşık 7 ay önce göreve başladığı ve ilk görev yeri olan Şırnak'ın Uludere ilçesindeki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığına atandığı öğrenildi.

Şehidin cenazesinin yarın ikindi namazının ardından Osmanbey'de bulunan Yeni Asri Mezarlıktaki Şehitlik'te defnedileceği açıklandı.