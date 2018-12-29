Şanlıurfa'ya Tank ve Mühimmat Sevkiyatı
37 dakika önce
HATAY'dan yola çıkan tank ve askeri mühimmat taşıyan 30 araçlık TIR konvoyu, Şanlıurfa'ya ulaştı.
HATAY'dan yola çıkan tank ve askeri mühimmat taşıyan 30 araçlık TIR konvoyu, Şanlıurfa
'ya ulaştı. Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinden yola çıkan konvoy, otoyolu kullanarak Gaziantep
üzerinden Şanlıurfa'ya geldi. Polis
araçlarının eşlik ettiği tank ve mühimmat taşıyan TIR'lar, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giriş yaptı. TIR'ların Suriye
sınırındaki Akçakale
ve Ceylanpınar
'da konuşlu askeri birliklere takviye amaçlı gönderileceği öğrenildi.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:56 Kaynak: DHA
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