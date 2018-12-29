Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'ya Tank ve Mühimmat Sevkiyatı

Şanlıurfa'ya Tank ve Mühimmat Sevkiyatı

28 dakika önce

HATAY'dan yola çıkan tank ve askeri mühimmat taşıyan 30 araçlık TIR konvoyu, Şanlıurfa'ya ulaştı.

Şanlıurfa'ya Tank ve Mühimmat Sevkiyatı, System.String[]
HATAY'dan yola çıkan tank ve askeri mühimmat taşıyan 30 araçlık TIR konvoyu,  Şanlıurfa'ya ulaştı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden yola çıkan konvoy, otoyolu kullanarak Gaziantep üzerinden Şanlıurfa'ya geldi. Polis araçlarının eşlik ettiği tank ve mühimmat taşıyan TIR'lar, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giriş yaptı. TIR'ların Suriye sınırındaki Akçakale ve Ceylanpınar'da konuşlu askeri birliklere takviye amaçlı gönderileceği öğrenildi. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:15 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel
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