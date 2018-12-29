Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'ya Tank ve Mühimmat Sevkiyatı (2)

Şanlıurfa'ya Tank ve Mühimmat Sevkiyatı (2)

1 saat önce

SURİYE SINIRINDAKI İLÇELERE TANKLAR SEVK EDİLDİŞanlıurfa'da, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giriş yapan tank yüklü TIR'lar, bir süre sonra Suriye sınırındaki ilçelere sevk edildi.

Şanlıurfa'ya Tank ve Mühimmat Sevkiyatı (2), System.String[]
SURİYE SINIRINDAKI İLÇELERE TANKLAR SEVK EDİLDİ

Şanlıurfa'da, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giriş yapan tank yüklü TIR'lar, bir süre sonra Suriye sınırındaki ilçelere sevk edildi. TIR'lar, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yakıt ikmalinin ve personel ihtiyaçlarının giderilmesinin ardından öğle saatlerinde çıkış yaptı. Tank yüklü TIR'ların, Suriye sınırında bulunan Akçakale ve Ceylanpınar'a doğru yola çıktığı öğrenildi. Trafik polisleri ile zırhlı araçların eşlik ettiği TIR'ların sevki sırasında, insansız hava aracı uçuş yaptı. Kent merkezinden geçiş yapan araçları vatandaşlar merakla izlerken, askerleri selamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:43 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözler Münbiç'e Çevrilmişken Şanlıurfa Sınırına Dev Tank Sevkiyatı Saniyeler Önce Terk Ettiği TIR Çığ Altında Kaldı, Korku Dolu Anlar Kameraya Yansıdı

Kremlin: Münbiç'in Kontrolünün Suriye Ordusuna Geçtiğini Doğruladık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir İlçe Adaylarını Açıklayacağı Tarihi Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 16:28:57. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'ya Tank ve Mühimmat Sevkiyatı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]