Şanlıurfa'ya Tank ve Obüs Sevkıyatı
1 saat önce
Şanlıurfa'ya tank ve obüs sevkıyatıŞANLIURFA - Türkiye'nin değişik illerinden yola çıkan askeri konvoylar Şanlıurfa'ya gelmeye devam ediyor.
Şanlıurfa
'ya tank ve obüs sevkıyatı
ŞANLIURFA - Türkiye
'nin değişik illerinden yola çıkan askeri konvoylar Şanlıurfa'ya gelmeye devam ediyor. Gün boyunca süren sevkıyatlar, gece de devam etti.
Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenmesi planlanan terör operasyonu için hazırlıklar sürerken Türkiye'nin değişik illerinden yola çıkan askeri konvoylar Şanlıurfa'ya gelmeye devam ediyor. Gün boyunca süren sevkıyatlar, gece de devam etti. Malatya
'dan yola çıkan konvoy, Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinden geçtikten sonra otoban üzerinden Şanlıurfa'ya geldi. Üzerinde tank ve obüslerin bulunduğu tırlar, gece saatlerinde 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:55 Kaynak: İHA
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