Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'ya Tank ve Obüs Sevkıyatı

Şanlıurfa'ya Tank ve Obüs Sevkıyatı

1 saat önce

Şanlıurfa'ya tank ve obüs sevkıyatıŞANLIURFA - Türkiye'nin değişik illerinden yola çıkan askeri konvoylar Şanlıurfa'ya gelmeye devam ediyor.

Şanlıurfa'ya tank ve obüs sevkıyatı

ŞANLIURFA - Türkiye'nin değişik illerinden yola çıkan askeri konvoylar Şanlıurfa'ya gelmeye devam ediyor. Gün boyunca süren sevkıyatlar, gece de devam etti.
Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenmesi planlanan terör operasyonu için hazırlıklar sürerken Türkiye'nin değişik illerinden yola çıkan askeri konvoylar Şanlıurfa'ya gelmeye devam ediyor. Gün boyunca süren sevkıyatlar, gece de devam etti. Malatya'dan yola çıkan konvoy, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden geçtikten sonra otoban üzerinden Şanlıurfa'ya geldi. Üzerinde tank ve obüslerin bulunduğu tırlar, gece saatlerinde 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:55 Kaynak: İHA

Türkiye, Şanlıurfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı 20 Milyon Kayıt Dışı Cep Telefonu Satışı Nedeniyle, Devletin Yıllık Vergi Kaybının 13 Milyar Lira Olduğu Tahmin Ediliyor

Artan Şiddet Olayları Nedeniyle 4, 5 ve 6 Ocak'ta Amatör Maçlar Oynanmayacak Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 23:55:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'ya Tank ve Obüs Sevkıyatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]