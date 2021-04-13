Şanlıurfa'ya trambüs müjdesi - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantılarının ikinci oturumu Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda Şanlıurfalıların merakla beklediği trambüs projesini açıklayan Kaytan, "Umudumuz, gayretimiz 12 ay içerisinde 18 metre uzunluğundaki trambüslerin artık Şanlıurfa'da hizmet etmesini sağlamak" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Meclisi İkinci oturumu gündemdeki maddeler oylamaya sunulurken oylamanın ardından Encümen Üyeliği seçimine geçildi. Büyükşehir Belediye Encümenliğine Hasan İzol, İbrahim Uçar, Hüseyin Çetiner, Mehmet Başak ve Kadir Gündoğan seçildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Ahmet Kaytan bir açıklama yaparak, "Büyükşehir yasası çıktıktan sonra ilk iki yıl meclis başkan vekili ve divan kurulu seçilir ve iki yıl onların görevidir, görev bittikten sonra yeniden seçim yapılır. Bundan önceki dönemde divandaki arkadaşlarımla beraber görevlerimizi ifa ettik. Dün tekrardan seçim yapıldı. AK Parti Grubu olarak ismimiz teklif edildi, 61 oy gibi ciddi bir oy aldık ve bu bizim için çok mutluluk verici, bizi buraya aday gösteren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanımız Abdurrahman Kırıkçı başkanımız ve diğer tüm meclis üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaytan Şanlıurfalıların merak ettiği trambüs projesinin akıbeti hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Kaytan, "Bugün önemli gündem maddemiz trambüs oldu. Yaklaşık iki yıldır Zeynel Abidin Beyazgül başkanımız göreve geldiği günden itibaren kamuoyunun çok ciddi baskısı söz konusuydu, pandemi sürecinden yaşanan ekonomik sıkıntılardan kaynaklı olarak ve firmanın dar boğaza girmesi neticesinde tıkanma pozisyona gelmişti. Trambüsün ciddi bir ayağı olan alt yapı yatırımı gerçekleşmişti, bunun bir an önce tamamlanması gerekiyordu. Bir çok vatandaşımızın söylediği gibi ve bizde meclis üyesi olarak artık şehrimizin sokaklarında trambüsün dolaşmasını istiyoruz diyoruz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızda çok yoğun bir çaba sarf etti, çok mücadele etti, taviz vermedi, memleketin bir kuruşunu heba etmemek için çaba sarf etti ve ilgili firma nihayetinde bizim istediğimiz noktaya geldi, kendileri ile bir uzlaşma söz konusu oldu uzlaşmayı sağlayacak olan ve bugün meclisimizde Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilgili daire başkanı arkadaşımıza yetkiyi verdik, inşallah onlarda bütün Şanlıurfa adına gidip anlaşmaya imzayı atacak. Umudumuz, gayretimiz 12 ay içerisinde 18 metre uzunluğundaki trambüslerin artık Şanlıurfa'da hizmet etmesini sağlamak" şeklinde konuştu.

Öte yandan İmar ve Bayındırlık Komisyon üyelerini ve Plan ve Bütçe Komisyon üyeleri de seçildi. - ŞANLIURFA