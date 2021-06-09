ŞANLIURFA - Yanık: "Kooperatifçilik bir anlamda birlikten kuvvet doğar fikrinin bir anlamda imece kültürünün sonucudur" - Son Dakika

ŞANLIURFA - Yanık: "Kooperatifçilik bir anlamda birlikten kuvvet doğar fikrinin bir anlamda imece kültürünün sonucudur"
09.06.2021 15:46
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması Yanık : "Kooperatifçilik bir anlamda birlikten kuvvet doğar fikrinin bir anlamda imece kültürünün sonucudur" ŞANLIURFA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Kadın Kooperatifleri Güneydoğu Anadolu Buluşması" na katılarak konuşma yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması Yanık :
"Kooperatifçilik bir anlamda birlikten kuvvet doğar fikrinin bir anlamda imece kültürünün sonucudur"
ŞANLIURFA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Kadın Kooperatifleri Güneydoğu Anadolu Buluşması" na katılarak konuşma yaptı.(2)
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