Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Yeni Zelanda'da Ölenler İçin Şanlıurfa'da Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Şanlıurfa Yeni Zelanda'da Ölenler İçin Şanlıurfa'da Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

17 dakika önce

Yeni Zelanda'da ölenler için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındıŞanlıurfa'da çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, Yeni Zelanda'da 2 camiye yapılan silahlı saldırılarda ölen 49 kişi için gıyabı cenaze namazı kıldı.

Yeni Zelanda'da ölenler için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Şanlıurfa'da çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, Yeni Zelanda'da 2 camiye yapılan silahlı saldırılarda ölen 49 kişi için gıyabı cenaze namazı kıldı.

Balıklıgöl'de Cuma namazının ardından bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, Yeni Zelanda'da camilere düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için saf tutarak gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazın ardından yaşamını yitirenler için dua okundu. Sloganlar atarak terörü kınayan grup, olaysız dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:46 Kaynak: DHA

Sivil Toplum Kuruluşu, Şanlıurfa, Yeni Zelanda, Güncel
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