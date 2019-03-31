Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'yı 'Cumhur İttifakı' Adayı Zeynel Abidin Beyazgül Kazandı

Şanlıurfa'yı 'Cumhur İttifakı' Adayı Zeynel Abidin Beyazgül Kazandı

3 saat önce

Şanlıurfa'yı 'cumhur ittifakı' adayı Zeynel Abidin Beyazgül kazandıŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı' adayı olan AK Parti'li Zeynel Abidin Beyazgül seçildi.

Şanlıurfa'yı 'cumhur ittifakı' adayı Zeynel Abidin Beyazgül kazandı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı' adayı olan AK Parti'li Zeynel Abidin Beyazgül seçildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Zeynel Abidin Beyazgül kazandı. Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti'nin mevcut Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin yerine aday gösterilmişti.

1957 yılında Şanlıurfa'da doğan Zeynel Abidin Beyazgül, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1985-1996 yılları arasında avukatlık yapan Beyazgül, 2004 yılında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. Şanlıurfa 5'inci Noterliğini yapan evli ve 3 çocuk babası Beyazgül, 2015-2018 yılları arasında AK Parti İl Başkanlığı görevini yürüttü.

FOTOĞRAFLI

====================

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:57 Kaynak: DHA

DHA, AK Parti, Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 01:58:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'yı 'Cumhur İttifakı' Adayı Zeynel Abidin Beyazgül Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]