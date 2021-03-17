Şanlıurfa'yı temsil eden sporcu madalya ile döndü
17.03.2021 10:46
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Sporcusu Muhammed Can Al, 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasında üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Sporcusu Muhammed Can Al, 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasında üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye'nin en genç ili olan Şanlıurfa'da gençlik ve spora yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi birçok branşta ulusal ve uluslararası başarı elde etmeye devam ediyor. 2019 yılında Sivas'ta yapılan minikler Tekwondo Türkiye Şampiyonasında 50 Kg'da Türkiye şampiyonu olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Muhammed Can Al, 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando turnuvasında 57 kg yıldızlarda 3. olarak bronz madalyayı Şanlıurfa'ya taşıdı. - ŞANLIURFA
Son Dakika İmamoğlu'nun 2 yılla yargıladığı davada karar çıktı! 354 gün boyunca 20 TL ödeyecek Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Turizm kentinde uyuşturucu satıcılarına ağır darbe: 200 torbacı yakalandı Hızla gelen araç, işe çıkmak için evden çıkana kadına çarptı! Korkunç anlar kamerada Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek 2 çocuk babası, evinde elektrik kablolarına bağlı halde bulundu Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var