Şanlıurfa'yı vuran sel felaketiyle birlikte, sokakları mesken tutan yılanlar dehşet saçtı!

Sele kapılan adam çaresizce elini uzattı! Videoyu çeken bakın ne yaptı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremin yıkıma yol açtığı Şanlıurfa'yı bu kez sel suları vurdu. Dün akşam başlayan ve bugün de devam eden yağışın sele dönüşmesiyle şehirde 9 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden gelen görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

YILANLAR ORTAYA ÇIKTI

Tırların devrildiği, araçların sele kapıldığı şehrin Karaköprü ilçesinde selin ardından sokaklarda yılanlar görüldü. Bir vatandaş o anları saniye saniye kayda aldı.

VATANDAŞLARA "EVLERİ BOŞALTIN" ÇAĞRISI

Şanlıurfa Valiliği, devam eden sağanak nedeniyle dere ve kanal yataklarına yakın evlerde ikamet eden vatandaşları, evlerini boşaltması konusunda uyararak, gerekmedikçe evlerinden ve güvenli alanlardan ayrılmamalarının önem arz ettiği belirtildi.