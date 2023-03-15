Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremin yıkıma yol açtığı Şanlıurfa'yı bu kez sel suları vurdu. Dün akşam başlayan ve bugün de devam eden yağışın sele dönüşmesiyle şehirde 9 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden gelen görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
Tırların devrildiği, araçların sele kapıldığı şehrin Karaköprü ilçesinde selin ardından sokaklarda yılanlar görüldü. Bir vatandaş o anları saniye saniye kayda aldı.
Şanlıurfa Valiliği, devam eden sağanak nedeniyle dere ve kanal yataklarına yakın evlerde ikamet eden vatandaşları, evlerini boşaltması konusunda uyararak, gerekmedikçe evlerinden ve güvenli alanlardan ayrılmamalarının önem arz ettiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'yı vuran sel felaketiyle birlikte, sokakları mesken tutan yılanlar dehşet saçtı! - Son Dakika