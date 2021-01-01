ŞANLIURFA - Yılbaşı denetimleri - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Şanlıurfa'da sokak ve caddeler yılbaşında boş kaldı.

Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Şanlıurfa'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Güvenlik güçleri, meydanlarda, caddelerde ve kentin birçok bölgesinde denetim yaparak durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kimlik ve izin belgelerini kontrol etti.

Vali Abdullah Erin, Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile güvenlik güçlerinin görev yaptığı uygulama noktalarını ziyaret etti.

Erin, sohbet ettiği polislere baklava ikramında bulundu, personelin yeni yılını kutladı.

Siverek ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince Siverek- Çermik kara yolunda Dağbaşı Karakolu noktasında yapılan denetimde araç sürücülerine alkol testi yapılarak izin belgeleri ve evrakları kontrol edildi.

Trafik kuralları ve emniyet kemerinin öneminin hatırlatıldığı uygulamada sürücülerin yeni yılı kutlandı.

Denetimlerde 24 sürücü hakkında işlem yapıldı, 8 araç trafikten men edildi.

Öte yandan, Siverek'te çok sayıda vatandaş, yeni yılı tabanca ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş açarak kutladı.