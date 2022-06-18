Sınava giren öğrencilerin okullara gelişleri
Öğrencilerin okullarda sınav salonlarına girişleri
Okul bahçesinde bekleyen öğrenciler ve aileleri
Öğrencilerin kontrollerinin yapılarak salonlara alınmaları
Bir öğrencinin koşması
Haliliye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin öğrencileri yönlendirmesi
Zabıta ekiplerinin geç kalan öğrencilere "koş" diye bağırmaları ve öğrencilerin koşarak gitmesi
Yanlış okula gelen öğrencinin zabıta ekiplerince motosikletle okuluna götürülmesi
Zabıta görevlisi İbrahim Halil Baylan'ın açıklaması
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı.
Sınava girecek öğrenciler kontrollerin ardından salonlara alındı.
Öğrencilerin yakınlarının ise okul çevresinde beklediği görüldü.
Haliliye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise Bahçelievler Ortaokulu önünde öğrencileri yönlendirdi.
Zabıta ekipleri geç kalan öğrencilere acele edin uyarılarında bulundu, geç kalan öğrencileri ise motosiklet ve araçla okuluna yetiştirdi.
Zabıta görevlisi İbrahim Halil Baylan, geç kalan bir öğrenciyi okuluna 1 dakika kala yetiştirdiğini belirterek, duyduğu mutluluğunu dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA - YKS'nin ilk oturumu - Zabıta görevlisi geç kalan öğrenciyi sınava yetiştirdi - Son Dakika