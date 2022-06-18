ŞANLIURFA - YKS'nin ilk oturumu - Zabıta görevlisi geç kalan öğrenciyi sınava yetiştirdi - Son Dakika
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ŞANLIURFA - YKS'nin ilk oturumu - Zabıta görevlisi geç kalan öğrenciyi sınava yetiştirdi

18.06.2022 11:02

Sınava giren öğrencilerin okullara gelişleri Öğrencilerin okullarda sınav salonlarına girişleri Okul bahçesinde bekleyen öğrenciler ve aileleri Öğrencilerin kontrollerinin yapılarak salonlara alınmaları Bir öğrencinin koşması Haliliye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin öğrencileri yönlendirmesi...

Sınava giren öğrencilerin okullara gelişleri

Öğrencilerin okullarda sınav salonlarına girişleri

Okul bahçesinde bekleyen öğrenciler ve aileleri

Öğrencilerin kontrollerinin yapılarak salonlara alınmaları

Bir öğrencinin koşması

Haliliye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin öğrencileri yönlendirmesi

Zabıta ekiplerinin geç kalan öğrencilere "koş" diye bağırmaları ve öğrencilerin koşarak gitmesi

Yanlış okula gelen öğrencinin zabıta ekiplerince motosikletle okuluna götürülmesi

Zabıta görevlisi İbrahim Halil Baylan'ın açıklaması

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı.

Sınava girecek öğrenciler kontrollerin ardından salonlara alındı.

Öğrencilerin yakınlarının ise okul çevresinde beklediği görüldü.

Haliliye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise Bahçelievler Ortaokulu önünde öğrencileri yönlendirdi.

Zabıta ekipleri geç kalan öğrencilere acele edin uyarılarında bulundu, geç kalan öğrencileri ise motosiklet ve araçla okuluna yetiştirdi.

Zabıta görevlisi İbrahim Halil Baylan, geç kalan bir öğrenciyi okuluna 1 dakika kala yetiştirdiğini belirterek, duyduğu mutluluğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA

Zabıta Müdürlüğü, Şanlıurfa, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - YKS'nin ilk oturumu - Zabıta görevlisi geç kalan öğrenciyi sınava yetiştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - YKS'nin ilk oturumu - Zabıta görevlisi geç kalan öğrenciyi sınava yetiştirdi - Son Dakika
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