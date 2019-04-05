Şanlıurfa Yolun Karşısına Geçmek İsterken Kamyon Çarptı

Yolun karşısına geçmek isterken kamyon çarptı Şanlıurfa
'nın Suruç
ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Aziz Ergün (30), hızla gelen kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Jandarma
kazanın ardından kaçan kamyon sürücüsünü arıyor.
Kaza, sabah saatlerinde Suruç- Birecik
Karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Aziz Ergün'e henüz plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen kamyon, çarptı. Ağır yaralanan Ergün, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Suruç Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Aziz Ergün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Jandarma, kazanın ardından kaçan kamyonun sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.