Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Zabıta Ekipleri, Yoldaki Yaralı Köpeği Araçlarıyla Korudu

Şanlıurfa Zabıta Ekipleri, Yoldaki Yaralı Köpeği Araçlarıyla Korudu

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, zabıta ekipleri, otomobilin çarpması sonucu yaralanıp, yol kenarında kalan köpeği görünce araçlarını durdurarak, yanına gitti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, zabıta ekipleri, otomobilin çarpması sonucu yaralanıp, yol kenarında kalan köpeği görünce araçlarını durdurarak, yanına gitti. Belediyeden yardım isteyen ekipler, aracı köpeğin yanına çekip, barınağa götürülene kadar ezilme tehlikesine karşı korumaya çalıştı.

Siverek- Diyarbakır yolu Şirinkuyu mevkisinde, otomobil sürücüsü, sokak köpeğine çarptıktan sonra kaçtı. Yaralanan köpek, yol kenarında kaldı. Bu sırada bölgeden geçen Siverek Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, yaralı köpeği fark etti. Ekipler, araçlarını köpeğin önüne çekip, yardım istedikleri belediye görevlileri gelene kadar ezilme tehlikesine karşı korudu. Yaralı köpeği yoldaki araçlardan korumaya çalışan zabıta ekiplerini görenler, teşekkür edip, cep telefonlarının kameralarıyla da görüntü çekti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüleri izleyenler, zabıta ekiplerini takdir etti. Yaralı köpeğin, belediyenin çevre koruma görevlilerince tedavisi için barınağa götürüldüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:14 Kaynak: DHA

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