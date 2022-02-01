Üye Girişi
Şanlıurfa zabıtasından kaldırım işgali denetime - Son Dakika

Şanlıurfa zabıtasından kaldırım işgali denetime

01.02.2022 11:17
Şanlıurfa zabıtasından kaldırım işgali denetime

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, işyerleri önündeki kaldırım işgallerini denetledi.

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, işyerleri önündeki kaldırım işgallerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri kaldırım işgallerinin önüne geçmek için denetimlerine devam ediyor.

Kurallara uymayan işyerleri hakkında gerekli işlemleri başlatan ekipler, vatandaşların geçişini engelleyen hiçbir malzemenin kaldırımlarda bulunmasına izin vermiyor.

Ekipler, Açıksu Caddesi ve ara sokaklarda yaptığı denetimlerde esnaf tarafından işgal edilen kaldırımdaki ürünlerin alınması için müdahalede bulundu.

YORUMLAR
500

Haliliye Belediyesi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa zabıtasından kaldırım işgali denetime - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:17 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?
11:12 Devlet Bahçeli, Sezen Aksu konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ters düştü
11:05 1 Şubat Salı gününe yükselişle başlayan dolar 13,38'den işlem görüyor
10:57 Everton gece yarısı süper yıldızları kadrosuna kattı
10:56 Son Dakika! Bahçeli'den İngiliz büyükelçi ile yemek yiyen İmamoğlu'na tepki: Görüşmeden Dışişleri'nin haberi var mıydı?
10:56 Elektrik faturalarını düşürecek düzenleme yürürlüğe girdi
10:45 Kurye sektöründe eylemlerin biri bitiyor, biri başlıyor! Bir zam talebi de Yurtiçi Kargo işçilerinden
10:39 Okan Bayülgen şoförünün açtığı davayı kaybetti! Faiziyle ödeme yapacak
10:37 Kırk yıllık zevkimizden de olduk! Kahvenin kilosu 140 TL'ye kadar çıkınca talep azaldı
10:36 Eski Galatasaraylı Ribery'den futbolseverleri üzecek karar! Kramponlarını asıyor, futbolu bırakıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 11:23:49. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa zabıtasından kaldırım işgali denetime - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement