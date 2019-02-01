Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Eyyüpoğlu Güven Tazeledi
1 saat önce
Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanlığına Ahmet Eyyüpoğlu yeniden seçildi.
Şanlıurfa
Ziraat Odası Başkanlığına Ahmet Eyyüpoğlu yeniden seçildi.
Ziraat odasının konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Başkan Ahmet Eyyüpoğlu, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.
Çiftçilerin sorunlarını her platformda dile getirdiklerini anlatan Eyyüpoğlu, şöyle konuştu:
"Çiftçilerimiz için gece-gündüz çalışsak da onların hakkını ödeyemem. Çiftçilerimiz zaman zaman sıkıntı yaşıyor ama bizler de bu sıkıntıların giderilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Onların girdileri çok. Örneğin gübre, mazot ve ilaçlar gibi kalemlerin giderleri çok yüksek. Çiftçilerimizin zor durumda olduğunu biliyoruz. Bu yıl yağmur çok erken oldu. Çiftçilerimizin pamuğu tarlada kaldı ve zarar ettiler."
Tek liste halinde gerçekleştirilen ve 340 delegenin katıldığı seçimde Eyyüpoğlu, 280 oy alarak yeniden oda başkanlığına seçildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:21 Kaynak: AA
Acılı Baba, Bebeğinin Cenazesini Adli Tıp'a Kucağında Taşıdı
2 Dilencinin Üzerinden Çıkan Paranın Miktarı Dudak Uçuklattı
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Boron Adlı Temizlik Ürününün İndirimli Satılacağını Açıkladı
İsmini Bile Bilmiyorlardı, Şimdi Talebe Yetişemiyorlar