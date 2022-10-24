Şanlıurfa'da öğrencilerin çıkış saatinde okul önünde silahlı çatışma! 2 öğrenci yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da öğrencilerin çıkış saatinde okul önünde silahlı çatışma! 2 öğrenci yaşamını yitirdi

24.10.2022 19:53

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, öğrencilerin okul çıkışı saatinde lise önünde iki grup arasında silahlı kavga başladı. Kavgada ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlar yoldan geçen öğrenci servis minibüsünde bulunan 16 yaşındaki Ömer Faruk Çınar ile Sümeyye Yeten'in yaşamını yitirmesine neden oldu.

Saat 16.30 sıralarında Yenişehir Mahallesinde bulunan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen olayda okul önünde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü.

KURŞUNLAR 13 KİŞİYE İSABET ETTİ

Okul çıkışı saatinde tarafların birbirine ateşlediği tabancalardan çıkan kurşunlar evlerine gitmek için bindikleri öğrenci servisinde bulunan Sümeyye Yeten ile Ömer Faruk Çınar ile aralarında öğrencilerin de bulunduğu 13 kişiye daha isabet etti. Silah sesleri çevrede panik ve korku yaratırken, ihbar üzerine kısa sürede polis ekipleri geldi.

Öğrencilerin çıkış saatinde okul önünde silahlı çatışma! 2 öğrenci hayatını kaybetti

2 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Polislerin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada yaralananlar, araç ve ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Servis minibüsünde evine giderken kurşunların isabet ettiği yaralılardan Ömer Faruk Çınar ile Sümemme Yeten hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan 13 yaralıdan 2'sinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öğrencilerin çıkış saatinde okul önünde silahlı çatışma! 2 öğrenci hayatını kaybetti

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Talihsiz öğrencilerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Silahlı kavganın ardından ilçe genelinde polis ekipleri geniş çaplı önlem aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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Viranşehir, Çınar, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da öğrencilerin çıkış saatinde okul önünde silahlı çatışma! 2 öğrenci yaşamını yitirdi - Son Dakika

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