Sağlık çalışanlarına tekmeli yumruklu saldırı anı anbean kamerada - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarına tekmeli yumruklu saldırı anı anbean kamerada

25.04.2023 17:38

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 sağlık çalışanı, hasta ve yakınları tarafından şiddete maruz kaldı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan saldırıyı ayıplarken o şiddet anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki devlet hastanesinde yakınları Mustafa Y. ve Aslan Y. ile birlikte Ceylanpınar Devlet Hastanesine giden İbrahim Halil Y., sağlık çalışanları Songül K. ve İbrahim Ö. ile tartıştı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI DARBETTİLER

Büyüyen tartışmanın ardından hasta ve yakınları sağlık çalışanlarına saldırarak darbetti. Çeşitli yerlerinden yaralanan sağlık çalışanları, aynı hastanede tedavi altına alınırken zanlılar ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürdü.

Sağlık çalışanlarına tekmeli yumruklu saldırı kamerada

ANBEAN KAMERADA

Yaşanan saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, olayın faillerinin yakalandığını belirterek yaşanan saldırıyı kınadığını dile getirdi.

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa Valiliği, Salih Ayhan, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sağlık çalışanlarına tekmeli yumruklu saldırı anı anbean kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık çalışanlarına tekmeli yumruklu saldırı anı anbean kamerada - Son Dakika
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