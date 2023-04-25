Sağlık çalışanlarına tekmeli yumruklu saldırı anı anbean kamerada

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki devlet hastanesinde yakınları Mustafa Y. ve Aslan Y. ile birlikte Ceylanpınar Devlet Hastanesine giden İbrahim Halil Y., sağlık çalışanları Songül K. ve İbrahim Ö. ile tartıştı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI DARBETTİLER

Büyüyen tartışmanın ardından hasta ve yakınları sağlık çalışanlarına saldırarak darbetti. Çeşitli yerlerinden yaralanan sağlık çalışanları, aynı hastanede tedavi altına alınırken zanlılar ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürdü.

ANBEAN KAMERADA

Yaşanan saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, olayın faillerinin yakalandığını belirterek yaşanan saldırıyı kınadığını dile getirdi.