Şanlıurfalı 11 yaşındaki Zekiye attığı frikik golüyle Beşiktaş'ta futbolcu olma şansını yakaladı - Son Dakika

Şanlıurfalı 11 yaşındaki Zekiye attığı frikik golüyle Beşiktaş'ta futbolcu olma şansını yakaladı

16.03.2021 11:05
Şanlıurfalı 11 yaşındaki Zekiye attığı frikik golüyle Beşiktaş'ta futbolcu olma şansını yakaladı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla köylerine yaptırılan halı sahada ilk kez oynayan ve attığı frikik golüyle dikkati çeken 11 yaşındaki Zekiye Kadıoğlu, görüntüsünün sosyal medyada yer almasının ardından Beşiktaş Vodafone Kadın...

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla köylerine yaptırılan halı sahada ilk kez oynayan ve attığı frikik golüyle dikkati çeken 11 yaşındaki Zekiye Kadıoğlu, görüntüsünün sosyal medyada yer almasının ardından Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'ndan davet aldı.

Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 100 haneli Sarıbal Mahallesi sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle köylerinden dışarı çıkamayınca boş zamanlarını değerlendirmek için arayışa girmiş, beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı'nın yönlendirmesiyle tenisle tanışmıştı.

Anadolu Ajansı tarafından haberi yapılan Sarıbal köylülerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatının ardından köyde halı saha, voleybol ve tenis kortunu içeren çok amaçlı iki saha 1,5 ay içerisinde kullanıma hazır hale getirildi. Tesisin çevre düzenlemesi ise Viranşehir Belediyesi ekiplerince yapıldı.

Bakan Kasapoğlu dün ise sosyal medya hesabından halı sahada futbol oynayan 11 yaşındaki Zekiye Kadıoğlu'nun videosunu, "Şanlıurfa Viranşehir Sarıbal Köyü, Bu gole şapka çıkarılır şapka. Bu haftaya Zekiye'nin harika serbest vuruş golüyle başlıyoruz." ifadeleriyle paylaştı.

Kısa bir süre sonra ise Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, sosyal medya hesabından Bakan Kasapoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, "Sevgili Zekiye, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı olarak seni aramızda görmekten mutluluk duyacağız." ifadeleriyle Zekiye'yi davet etti.

"Futbolcu olmak istiyorum"

Sarıbal Ortaokulunun 5'inci sınıf öğrencisi Zekiye Kadıoğlu, AA muhabirine, köylerinde halı saha ve tenis kortunun yapılmasından büyük mutluluk duyduğunu aktararak, Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Eskiden beden eğitimi derslerini okulun bahçesinde yaptıklarını, köyde spor tesislerinin inşasının ardından halı saha ve tenis kortuyla tanıştıklarını anlatan Kadıoğlu, "Biz burada tenis, futbol, voleybol oynuyoruz. O gün çok heyecanlıydım beden eğitimi öğretmenime çok teşekkür ederim bizi buraya getirdiği için. Frikikten gol attım, Bakanımız da bunu çok beğendi ve paylaştı. Paylaştıkları için çok mutlu oldum ve Beşiktaş'tan davet ediyorlar. Ben kadın futbolcu olmak istiyorum." diye konuştu.

Köylüleri tenisle tanıştıran beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı, tesisin yapılmasının ardından beden eğitimi derslerini burada işlediklerini ve çocukların da spora olan ilgisinin arttığını söyledi.

Okuldaki öğrencilerin ilk kez halı sahayla tanıştıklarını ve ilk deneyimlerinde çok heyecanlı olduklarını anlatan Avcıbaşı, "Spora ilgi çok büyük oranda arttı, kızlar da futbola merak saldılar. Zekiye kızımız frikikten bir gol attı, Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bunu çok beğenerek, bu durumu paylaştı. Bu paylaşımın ardından Beşiktaş Kadın Futbol Takımı bizi davet ettiler, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri de sürekli olarak bize destek oluyorlar, onlara da çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Okul da okursa, sporcu da olsa kızımın arkasındayım"

Zekiye'nin babası Mehmet Kadıoğlu ise köye yapılan tesisten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ve çocukların burada spor yapma imkanı bulduklarını belirtti.

Kızı Zekiye'nin futbol oynarken çekilen videosunun Bakan Kasapoğlu tarafından paylaşılmasının kendisini çok mutlu ettiğini aktaran Kadıoğlu, "Kızım gitsin oynasın. Okul okursa da arkasındayım, sporcu olsa da arkasındayım nereye giderse gitsin devletimiz arkasında, ben arkasındayım." ifadelerini kullandı.

Viranşehir, Vodafone, Kadıoğlu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Şanlıurfalı 11 yaşındaki Zekiye attığı frikik golüyle Beşiktaş'ta futbolcu olma şansını yakaladı - Son Dakika Spor


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