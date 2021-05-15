ŞANLIURFA - Üç kardeş harçlıklarını Filistin'e bağışladı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 kardeş, biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e bağışladı.

Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Şeker ailesinin 3 çocuğu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını televizyonda izledikten sonra büyük üzüntü yaşadı.

Bunun üzerine ikiz Esra (11) ve Zehra (11) ile Ali İmran Şeker (13) kardeşler uzun süredir kitap, bisiklet ve oyuncak almak için biriktirdikleri harçlıklarını zor günler geçiren Filistinlilere bağışlama kararı aldı.

Üç çocuk, ailesinin aracılığıyla haçlıklarını Yetim Öksüz ve Kimsesiz Çocuklarla Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Vakfı (Yetimler Vakfı) tarafından düzenlenen "Filistin'e destek" kampanyasına bağışladı.

Çocukların babası Hüseyin Şeker, AA muhabirine, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstererek, bu saldırılardan en fazla çocukların etkilendiğini söyledi.

Çocuklarının da televizyondan bu saldırıları izlerken etkilendiğini belirten Şeker, "Bayram öncesi biriktirdikleri paraları vardı. Bayramda da bizim kendilerine verdiğimiz harçlıklarla birlikte Filistin'e bağışladılar. Bu bizim için önemli bir sorumluluktur çünkü Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemiz, kırmızı çizgimiz ve onurumuzdur. Müslümanların her ne pahasına olursa olsun Kudüs'e sahip çıkması gerekiyor. Bugün yardımlarımızla onların yanında olmaya çalışıyoruz." dedi.

"Bütün paramı o çocuklara zulmedilmesin diye Filistin'e gönderdim"

Çocuklardan Esra Şeker, biriktirdiği harçlığıyla bez bebek almayı planladığını ancak zor dorumdaki Filistinlileri görünce fikrinin değiştiğini belirtti.

Filistinli çocukları televizyonda görünce çok etkilendiğini anlatan Şeker, "Zalim İsrail, Filistin'deki çocuklara saldırıp onlara zulmediyor. Ben de bez bebek alma fikrinden vazgeçtim ve bayramda biriktirdiğim paralarla bütün paramı o çocuklara zulmedilmesin diye Filistin'e gönderdim." diye konuştu.

Zehra Şeker de ikiz kardeşi ve ağabeyiyle Filistin'e yardım yaptıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Bisiklet almaktan vazgeçen Ali İmran Şeker (13) de Filistinlilerin yardıma ihtiyacının olduğunu dile getirdi.