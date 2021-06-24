Şanlıurfalı 4 kardeş kick boksta büyük başarılar peşinde

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kurslarda aldıkları eğitimlerle katıldıkları Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında dereceler elde eden Sezer, Menan, Hidayet ve Berat Şıhanlıoğlu kardeşler, kick boksta yeni başarılar hedefliyor.

Şanlıurfa'da yaşayan Sezer Şıhanlıoğlu (25), yaklaşık 10 yıl önce dayısının tavsiyesiyle kick boksa başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü bünyesinde açılan kurslara katılan Sezer Şıhanlıoğlu, Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında madalyalar kazandı.

Abilerinin gösterdiği başarıdan etkilenen Menan (21), Hidayet (18) ve Berat (16) Şıhanlıoğlu da kick boksa başladı. Birlikte şampiyonalara hazırlanan kardeşlerden Menan, 8-11 Nisan'da Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda altın, Sezer bronz, Hidayet gümüş madalya alırken, Berat ise katıldığı Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Evde kardeş, ringde rakip olan Şıhanlıoğlu kardeşler, 15-24 Ekim'de İtalya'da düzenlenecek Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na birlikte hazırlanıyor ve Türkiye'ye yeni şampiyonluklar kazandırmayı hedefliyor.

Kardeşlerden en küçüğü olan Berat ise yaşı tutmadığı için Türkiye elemelerine hazırlanıyor.

Sezer Şıhanlıoğlu, AA muhabirine, ilgi duyduğu kick boksa dayısının tavsiyesi ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde açılan kurslar sayesinde başladığını söyledi.

Sporda başarı göstermesiyle kardeşlerinin de kick boksa başladığını belirten Sezer Şıhanlıoğlu, kick boks sporunu ailece yaptıklarını, kardeşler olarak büyük hedefler belirlediklerini kaydetti.

Kardeşlerine antrenörlük de yaptığını anlatan Sezer Şıhanlıoğlu, şöyle konuştu:

"Küçük yaşlarda dövüş sporlarına ilgim çok büyüktü, o nedenle ailede kick boksa ilk ben başladım. Daha sonra kardeşim Menan, Hidayet ve Berat başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kısa sürede önemli başarılar elde ettik. Kick boks bizi kötü alışkanlıklardan uzak tuttu. Kardeşler olarak en büyük kazancımız bu. Sporla kendimizi bulduk. Çok iyi çevreler kazandık. Kardeşlerimle birlikte çalışıyoruz, onlara antrenörlük yapıyorum. Hedefimiz çok büyük, Dünya Şampiyonası'nda dereceler kazanacağız inşallah, çalışmalarımız bu yönde. Kendimize güveniyoruz. Nisan ayında Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda madalyalar aldık. İnanıyorum ki hedefimize ulaşacağız. Bunun için ter döküyoruz. Bize destek sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum."

Hidayet Şıhanlıoğlu ise abilerinin izinden giderek kick boksa başladığını belirterek, "Abilerim kick boksa başlayınca ben de onlarla birlikte salona gidiyordum. Spora ve kick boksa ilgi duyduğum için abilerimle çalışmaya başladı. Kısa sürede kendimi geliştirdim. Katıldığım karşılaşmalarda önemli başarılar kazandım. Nisan ayında Antalya'da düzenlenen Kick Boks Avrupa Kupası'nda 2. oldum. Sezer abim de kendi kategorisinde bronz madalya kazandı. Şu anda abilerim ve kardeşimle birlikte Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. İnanıyorum ki şampiyonada ülkemizi ve şehrimizi en iyi, en güzel şekilde temsil ederek madalyalar kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Berat Şıhanlıoğlu: "Bana evde abilik, salonda ise hocalık yapıyorlar"

Berat Şıhanlıoğlu, abileriyle şampiyonalara hazırlandığı için kendini çok şanslı gördüğünü dile getirdi.

Antrenmanları abileriyle yaptığını anlatan Berat Şıhanlıoğlu, "Ailemizde kick boks bir tutku haline geldi. Büyük abim Sezer spora başlayınca biz de başladık. Belediyenin düzenlediği kurslara katıldık. Buradaki hizmetler çok iyi, abilerimle çalışıyoruz. Abilerim bana antrenörlük de yapıyor. Bana evde abilik, salonda ise hocalık yapıyorlar. Birlikte çok güzel çalışma yapıyoruz. Abilerimi geçeceğime inanıyorum." diye konuştu.