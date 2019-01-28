Şanlıurfalı Atletin Şampiyonluk Sevinci

Denizli
'de düzenlenen Naim Süleymanoğlu
Kulüpler Türkiye
Şampiyonası'na katılarak Türkiye birincisi olan milli halter İbrahim Arat
, şampiyonluk sevinci yaşıyor. Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü
bünyesinde kurulan Eğitimgücüspor kulübü sporcusu milli halter İbrahim Arat, Şanlıurfa'dan tek kulüp olarak Denizli'de düzenlenen şampiyonaya katıldı.
Arat, şampiyonada koparma ve silkmede toplamda 305 kilogram kaldırarak 5 dalda Türkiye şampiyonu oldu.
Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş
, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, sporcularının ilçeyi gururlandırdığını söyledi.
Arat'ın ilçede büyük bir sevinç yaşattığını vurgulayan Ateş, "Bu başarı genç sporcularımıza örnek teşkil edecektir. Bizler de Şanlıurfamıza ve Viranşehirimize madalyalar kazandırmak için çalışmalarımızı emin adımlarla sürdürüyoruz. Bu bağlamda yeni kurulmuş bir kulüp olmamıza rağmen elde ettiğimiz bu başarı bizler için çok büyük bir mutluluk kaynağı olmuştur. Bu vesileyle turnuvada şampiyon olan sporcumuz İbrahim Arat'a, Kulüp Başkan Yardımcısı Süleyman Çelik
ve antrenörümüz Seda Arat'a çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.
Ateş, şampiyon halter Arat'ın Gürcistan
'da yapılacak Avrupa
Şampiyonası'na çağrıldığını sözlerine ekledi.