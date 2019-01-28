Son Dakika Haberleri: Şanlıurfalı Atletin Şampiyonluk Sevinci

Şanlıurfalı Atletin Şampiyonluk Sevinci

37 dakika önce

Denizli'de düzenlenen Naim Süleymanoğlu Kulüpler Türkiye Şampiyonası'na katılarak Türkiye birincisi olan milli halter İbrahim Arat, şampiyonluk sevinci yaşıyor.

Şanlıurfalı Atletin Şampiyonluk Sevinci, System.String[]
Denizli'de düzenlenen Naim Süleymanoğlu Kulüpler Türkiye Şampiyonası'na katılarak Türkiye birincisi olan milli halter İbrahim Arat, şampiyonluk sevinci yaşıyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Eğitimgücüspor kulübü sporcusu milli halter İbrahim Arat, Şanlıurfa'dan tek kulüp olarak Denizli'de düzenlenen şampiyonaya katıldı.

Arat, şampiyonada koparma ve silkmede toplamda 305 kilogram kaldırarak 5 dalda Türkiye şampiyonu oldu.

Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, sporcularının ilçeyi gururlandırdığını söyledi.

Arat'ın ilçede büyük bir sevinç yaşattığını vurgulayan Ateş, "Bu başarı genç sporcularımıza örnek teşkil edecektir. Bizler de Şanlıurfamıza ve Viranşehirimize madalyalar kazandırmak için çalışmalarımızı emin adımlarla sürdürüyoruz. Bu bağlamda yeni kurulmuş bir kulüp olmamıza rağmen elde ettiğimiz bu başarı bizler için çok büyük bir mutluluk kaynağı olmuştur. Bu vesileyle turnuvada şampiyon olan sporcumuz İbrahim Arat'a, Kulüp Başkan Yardımcısı Süleyman Çelik ve antrenörümüz Seda Arat'a çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Ateş, şampiyon halter Arat'ın Gürcistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na çağrıldığını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:54 Kaynak: AA

Naim Süleymanoğlu, Denizli, İbrahim Arat, Spor
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