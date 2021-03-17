Şanlıurfalı başkandan memleketine ziyaret - Son Dakika

Şanlıurfalı başkandan memleketine ziyaret

17.03.2021 17:32
Şanlıurfalı başkandan memleketine ziyaret, System.String[]

Ankara'da düzenlenen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresinde bin 266 delegenin oyunu alarak AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığına seçilen Şanlıurfalı Eyyüp Kadir İnan ilk ziyaretini Türkiye'nin en genç şehri, memleketi Şanlıurfa'ya gerçekleştirdi.

Ankara'da düzenlenen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresinde bin 266 delegenin oyunu alarak AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığına seçilen Şanlıurfalı Eyyüp Kadir İnan ilk ziyaretini Türkiye'nin en genç şehri, memleketi Şanlıurfa'ya gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret eden İnan, Başkan Beyazgül ile bir süre sohbet ederek Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi'ni gençliğe yönelik çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret sırasında bir değerlendirmede bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Ak gençliğin AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığına seçilen Şanlıurfalı Eyyüp Kadir İnan ile yeni bir ivme kazanacağını belirtti.

Beyazgül," Seçilir seçilmez ayağının tozuyla ilk ziyareti memleketi Şanlıurfa'ya ve bizlere yapan AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Eyyüp Kadir İnan'ın Şanlıurfalı olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Şanlıurfa Ak Gençliğin kendisiyle beraber olduğunun altını çizmek istiyorum. Çalışmalarının bütün Türkiye gençliği için olacağına inancımız tamdır" dedi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ise, "Şanlıurfa'da AK belediyeciliğin mimarı, yerel yönetimlerde çok güzel hizmetler yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret ettik. AK Gençlik hem yerelde hem de genelde, Şanlıurfalı, üzerine düşeni fazlasıyla yapacak. 2023'te Şanlıurfa'da sandıklar AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan diyerek patlayacak ve bir kez daha Şanlıurfa'nın desteğinin AK Parti en güçlü bir şekilde 2023'te alacak. Her zaman 81 il gençlik kolları olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanında olduğumuzu da bir kez daha ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Ak Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Ak Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, Ak Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu, Ak Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Karaçizmeli de eşlik etti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfalı başkandan memleketine ziyaret
Şanlıurfalı başkandan memleketine ziyaret
Şanlıurfalı başkandan memleketine ziyaret
Şanlıurfalı başkandan memleketine ziyaret

Şanlıurfa, AK Parti, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Şanlıurfalı başkandan memleketine ziyaret - Son Dakika


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