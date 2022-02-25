Şanlıurfalı bestekar Abdullah Balak mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Şanlıurfalı bestekar Abdullah Balak mezarı başında anıldı

25.02.2022 14:07
Şanlıurfalı bestekar Abdullah Balak mezarı başında anıldı

Şanlıurfalı bestekar Abdullah Balak, ölümünün 5. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Şanlıurfalı bestekar Abdullah Balak, ölümünün 5. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Balak'ın Yeni Aile Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ ile yakınları ve sevenleri katıldı.

Törende duaların yapılmasının ardından Balak'ın kabrine karanfil bırakıldı.

Uzun yıllar öğretmenlik ve eğitim alanında yöneticilik yapan Balak, "Felek sen ne feleksen", "Fadile", "Cemile", "Eminem", "Kardaş dala konaram", "Seherde uyanasan", "Urfalıdır benim yar" ve "Ceylan" gibi birçok eserin de bestesini yapmış, 25 Şubat 2017 yılında tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında vefat etmişti.

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Büyükşehir Belediyesi, Niyazi Kocadağ, Şanlıurfa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfalı bestekar Abdullah Balak mezarı başında anıldı - Son Dakika


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