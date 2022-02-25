Şanlıurfalı bestekar Abdullah Balak mezarı başında anıldı - Son Dakika

Şanlıurfalı bestekar Abdullah Balak, ölümünün 5. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Balak'ın Yeni Aile Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ ile yakınları ve sevenleri katıldı.

Törende duaların yapılmasının ardından Balak'ın kabrine karanfil bırakıldı.

Uzun yıllar öğretmenlik ve eğitim alanında yöneticilik yapan Balak, "Felek sen ne feleksen", "Fadile", "Cemile", "Eminem", "Kardaş dala konaram", "Seherde uyanasan", "Urfalıdır benim yar" ve "Ceylan" gibi birçok eserin de bestesini yapmış, 25 Şubat 2017 yılında tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında vefat etmişti.