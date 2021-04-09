Şanlıurfalı çiftçi kendi sistemini kurdu; Yüzde 50 tasarruf sağladı - Son Dakika

Şanlıurfalı çiftçi kendi sistemini kurdu; Yüzde 50 tasarruf sağladı

09.04.2021 11:15
Şanlıurfalı çiftçi kendi sistemini kurdu; Yüzde 50 tasarruf sağladı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çiftçilik yapan Muhammet Özkan, 600 dönüm tarlasında pivot denilen bilgisayar destekli modern sulama yöntemi kurdu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çiftçilik yapan Muhammet Özkan, 600 dönüm tarlasında pivot denilen bilgisayar destekli modern sulama yöntemi kurdu. Tarımda enerji ve suyun ciddi maliyet kalemi olduğunu söyleyen Özkan, "Gerekli finansmanı sıfır faizle sağladım. Güneş enerjisini de sisteme ekledim ve hem verimde hem enerjide yüzde 50 tasarruf sağladım" dedi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Balkatan köyünde çiftçilik yapan Muhammet Özkan, kendisine ait 600 dönüm büyüklüğündeki arazinin sulanması için geçen yılın ekim ayında 'pivot' denilen sistemi kurdu. Özkan kendisine ait toplam  bin 700 dönüm arazide yaptığı tarımsal üretimde enerji ve suyun ciddi maliyet kalemleri oluşturduğuna dikkat çekerek, "Daha az enerjiyle daha fazla sulama yapmak ve daha fazla verim elde etmek için araştırma yaptık. Pivot yönteminin dünyada kullanılan en modern teknoloji olduğunu gördük. Modern sulamanın en çok tercih edilen yöntemlerinden biri olan pivot sulamada, sistem kendi ekseni etrafında dönerek sulama yapıyor ve dönüş süresi ile su akıtma miktarı bilgisayar otomasyonuyla belirleniyor" diye konuştu.

Pivot yöntemiyle buğday sulaması yaptığını söyleyen Özkan, mısır sulaması yapacağını da ifade etti.

"YÜZDE 0 FAİZLE FİNANSMAN SAĞLADIK"

Pivot sulama sistemini kurmak için gereken finansmanı 'Modern Basınçlı Sulama Kredileri' kapsamında sıfır faizle aldığını söyleyen Özkan, "Kurulum maliyeti 450 bin lira olan sistemin kullanım ömrü 20 yıldan fazla" dedi.

GELENEKSEL SULAMADAN, PİVOT YÖNTEMİNE

Çiftçi Muhammet Özkan, pivot sistemini kurmadan önce elektrik pompasıyla kuyudan su çekerek geleneksel sulama yöntemini kullandığına dikkat çekti.

Özkan, "Üzerimizde ciddi bir maliyet yükü oluşturuyordu. Hem de toprağın verimini azaltıyordu. Çünkü vahşi sulamada bir kısım toprak kaybı da yaşanıyor ve aşırı sudan içindeki mineraller de azalıyor. Bu sistemin elektriğini de üzerine kurduğumuz güneş panelleriyle sağlıyoruz. Sadece yetersiz kaldığında şebekeden elektrik kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

SİSTEM İÇİN 2 ELEKTRİK DİREĞİNİN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Dicle Elektrik Tarımsal Sulama ekipleri Şanlıurfalı çiftçi Muhammet Özkan'ı ziyaret etti.

Özkan'a gereken teknik alt yapı desteğini verdiklerini söyleyen Tarımsal Sulama Müdürü Kemal Kaçkın, "Sahada pivot sulamaya engel oluşturduğu belirlenen 2 adet Orta Gerilim (OG) elektrik direğinin yeri değiştirildi. Arazisinde verimli tarım adına modern sulama sistemleri kurmak isteyen çiftçilere uzman ekipler tarafından gereken teknik desteği sağlamaya hazırız.  Bu sistemlerin kurulum maliyetleri başlangıçta yüksek gibi görünse de enerji, su ve toprak veriminde sağlanan iyileşme sayesinde sulama sistemi yatırımı birkaç yılda kendini amorti edebiliyor. Sonrasında bu sistemlerin minimum 20 yıl ömrü var. Ayrıca çiftçilerimiz kendi öz kaynakları dışında kamu bankalarına başvurarak, devletimiz tarafından sübvanse edilen sıfır faizli finansman imkanlarından yararlanabilirler. Biz de bölgemizdeki üniversitelerin ilgili bölümleriyle bilgi ve tecrübe paylaşımı yaparak bunu çiftçilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz" diye konuştu.


Şanlıurfalı çiftçi kendi sistemini kurdu; Yüzde 50 tasarruf sağladı
Şanlıurfalı çiftçi kendi sistemini kurdu; Yüzde 50 tasarruf sağladı
Şanlıurfalı çiftçi kendi sistemini kurdu; Yüzde 50 tasarruf sağladı

Şanlıurfa, Enerji, Çiftçi, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfalı çiftçi kendi sistemini kurdu; Yüzde 50 tasarruf sağladı - Son Dakika Ekonomi


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