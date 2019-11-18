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Şanlıurfalı çiftçi traktör üzerinde namaz kıldı
6 saat önce
Şanlıurfa'da bir çiftçi tarlada buğday ekimi yaparken tarlanın çamur olmasından dolayı ikindi namazını traktörün üzerindeki düz zeminde kıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:15 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da bir çiftçi tarlada buğday ekimi yaparken tarlanın çamur olmasından dolayı ikindi namazını traktörün üzerindeki düz zeminde kıldı.
Sivereck ilçesine 9 kilometre uzaklıkta bulunan Kayseri kırsalında buğday ekimi yapan 32 yaşındaki Vedat Ağırtaş, ikindi ezanı okununca tarlanın çamurlu olması nedeniyle namazını traktörün üstünde kıldı. Çiftçinin traktörün üstünde namaz kıldığını görenler bir taraftan düşme tehlikesine karşı tedirgin olurken, diğer taraftan da ibadetini yerine getirmesinden dolayı kendisini takdir etti. Ağırtaş "İman varsa imkan da vardır" sözünü hatırlatarak, ibadetin her zaman yapılabileceğine vurgu yaptı. - ŞANLIURFA
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