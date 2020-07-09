Şanlıurfalı çiftçiler için yeni alternatif ürün geliştirildi - Son Dakika

Şanlıurfalı çiftçiler için yeni alternatif ürün geliştirildi

Şanlıurfa'da GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl tescil edilen 'Safir' aspir çeşidinin hasadında yüksek verim elde edildi.

Şanlıurfa'da GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl tescil edilen 'Safir' aspir çeşidinin hasadında yüksek verim elde edildi.

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GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Şanlıurfa - Akçakale yolu üzerinde yer alan Koruklu Araştırma İstasyonunda geçtiğimiz yıl geliştirilen ve bu yıl hasadı yapılan aspir bitkisinden yüksek verim elde etti. Farklı noktalarda münavebe usulü ile ekilen aspir bitkisi, hasadıyla yüzleri güldürdü. Gıda ürünlerinde renklendirici özeliği, hayvan yemi ve yüksek yağ oranı ile bitkisel yağ olarak da tüketilebilen aspir bitkisinin önümüzdeki yıllarda binlerce dönümlük arazide çiftçiler tarafından ekilmesi planlanıyor.


GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Halil Hatipoğlu, aspir bitkisi ile ilgili açıklamasında, "Bu bitkimiz aspir bitkisidir. 2019 yılında Safir ismiyle tescil ettiğimiz aspir çeşidimizin sertifikalı tohum üretimi ve çiftçilerimiz için sahadayız, üretiyoruz. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden iki hocamızla beraber ıslahçısı olarak bunu tescil ettik. Hem Urfamızda hem Türkiyemizde aspir ekmek isteyen çiftçilerimize alternatif ürün olarak bunu tescil ettik ve sertifikalı tohumunu enstitü olarak üretmek isteyen çiftçilerimize döner sermayemiz aracılığıyla satışını yapacağız. Bu çeşidimiz, Urfa gibi kış mevsimi çok soğuk geçmeyen bölgelerde kışlık olarak ekilebilir. İç Anadolu gibi, mesela Konya'nın, Ankara'nın, Eskişehir'in kış mevsimi daha soğuk olduğu için orada yazlık olarak ekilebilir. Orada mesela şubat sonunda ekiliyor, hasadı ağustos ayına denk gelir. Ama Şanlıurfa'da biz bunu kasım sonunda ektik ve temmuzun ilk haftasında hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda bu aspir bitkimizin yağ kalitesi çok iyi. Bu bitkimizden elde edilen yağ ile bitkisel yağ olarak da tüketimi yapılabilir. Yüksek verimi ile çok sayıda çiftçimiz ekimini yapmaya başladı. Önümüzdeki yıllarda bölgemizde ve aspir ekilen tüm bölgelerde aspir bitkisinin yaygın olarak ekileceğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.


Aspirin yağ kalitesinin yüksek olduğunu vurgulayan ziraat mühendisleri, hasat sonrası aspir bitkisini ve elde edilen aspir tanelerini inceledi. - ŞANLIURFA

bitkisel yağ, Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfalı çiftçiler için yeni alternatif ürün geliştirildi - Son Dakika Ekonomi
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