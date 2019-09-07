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Şanlıurfalı çınarlar İstanbul'u gezdi

25 dakika önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince yürütülen Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında 65 yaş üstü 126 kişi, İstanbul'u gezdi.

Şanlıurfalı çınarlar İstanbul'u gezdi, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince yürütülen Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında 65 yaş üstü 126 kişi, İstanbul'u gezdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üstü vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek adına başlatılan proje kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda 65 üstü vatandaşlara daha önce Çanakkale, Konya gezisi düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, etkinlikler kapsamında İstanbul gezisi tertipledi.

Rehberler eşliğinde İstanbul'u gezen çınarlar, Sultan Ahmet Camii, Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Eyüp Sultan Camisi'ni gezdi, ardından boğaz turuna katıldı.

Konaklama ve ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan katılımcılar, belediye yetkililerine teşekkür etti.

Proje kapsamında etkinlikler devam edecek.

Şanlıurfa, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:06 Kaynak: AA
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