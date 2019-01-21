Şanlıurfalı Çocuklar Doğanın Tam Ortasında

Piazza'da düzenlenen Kids Safari etkinliğinde çocuklar, sadece televizyonlarda gördükleri vahşi hayvanları ve yırtıcı kuşlar ile onların yaşadıkları ortamı tanıma fırsatı buluyorlar. Şanlıurfa
'da yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte çocuklar için birbirinden eğlenceli organizasyonlar hazırlayan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ne koşan çocuklar, Kids Safari etkinliğinde, kendilerini doğanın tam ortasında buluyorlar.
Çocukların eğlenceli olduğu kadar eğitici ve öğretici bir sömestr tatili geçirmesi için renkli etkinlikler düzenleyen Piazza'da Kids Safari yolculuğu başladı. Aileleriyle birlikte Piazza'ya gelen çocuklar; zürafalar, aslanlar, filler, geyikler, kaplumbağalar, yırtıcı kuşlar ve daha birçok hayvan figürlerinin yer aldığı etkinlik alanına koşuyorlar. Çocuklar, sadece televizyonlarda görebildikleri bu hayvanları ve onların doğal yaşam ortamlarını tanıma fırsatı bulurken, heyecan dolu bir macera yaşıyorlar.
Piazza'da 27 Ocak tarihine kadar her gün 14.00 ile 19.00 saatleri arasında sürecek Kids Safari etkinliği, 4- 12 yaş arası çocuklara vahşi dünyanın kapılarını aralarken, hem hayvanları hem de onların yaşadıkları ortamları uzman eğitmenlerin nezaretinde eğlenerek öğrenme fırsatı sunuyor. Macera dolu yolculuğa çıkan çocuklar, unutamayacakları tatil anılarını yaşarken, aileleri de onları izleyerek, bu mutlu anlarını cep telefonlarıyla ölümsüzleştiriyorlar.
Etkinliklere, ücretsiz bir üyelik sistemi olan Piazza Club kart sahibi ailelerin çocukları ücretsiz olarak katılabiliyor. - ŞANLIURFA