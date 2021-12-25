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Şanlıurfalı çocukları biriktirdikleri paralarını İHH'ya bağışladı - Son Dakika

Şanlıurfalı çocukları biriktirdikleri paralarını İHH'ya bağışladı

25.12.2021 13:55
Şanlıurfalı çocukları biriktirdikleri paralarını İHH'ya bağışladı

Şanlıurfa'da 6 yaşındaki Zeynep Polat ile 3 yaşındaki Ayşegül Polat (3), kumbaralarında biriktirdikleri paralarını İHH'nın Şanlıurfa'da Afganistan halkı için başlattığı yardım kampanyasına bağışladı.

Şanlıurfa'da 6 yaşındaki Zeynep Polat ile 3 yaşındaki Ayşegül Polat (3), kumbaralarında biriktirdikleri paralarını İHH'nın Şanlıurfa'da Afganistan halkı için başlattığı yardım kampanyasına bağışladı.

Polat kardeşler, Afganistan halkının durumunu televizyondan görünce üzüldü.

İki kardeş kumbaralarında biriktirdikleri 257 lirayı, İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi'ne teslim etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi Başkanı Behçet Atilla, çocukların bu örnek davranışlarının kendilerini çok sevindirdiğini ve duygulandırdığını belirtti.

Atilla, böyle çocuklar yetiştirdikleri için Polat ailesine, yetim, mazlum ve mağdurlar adına teşekkür etti.

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Zeynep Polat, Afganistan, Şanlıurfa, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfalı çocukları biriktirdikleri paralarını İHH'ya bağışladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfalı çocukları biriktirdikleri paralarını İHH'ya bağışladı - Son Dakika
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