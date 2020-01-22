Şanlıurfalı dağcılar Berit Dağına tırmandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfalı dağcılar Berit Dağına tırmandı - Son Dakika

Şanlıurfalı dağcılar Berit Dağına tırmandı

6 saat önce

Şanlıurfalı dağcılar, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle şehitleri anmak için 3 bin 54 metre yüksekliğindeki Berit Dağına tırmandı.

Şanlıurfalı dağcılar Berit Dağına tırmandı, System.String[]

Şanlıurfalı dağcılar, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle şehitleri anmak için 3 bin 54 metre yüksekliğindeki Berit Dağına tırmandı.


Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle dağcılar şehitleri anmak için 3 bin 54 metre dağa tırmandı. Kahramanmaraş Berit Dağcılık Kulübü tarafından organize edilen 'Berit Dağı Kış Tırmanışı' 18 Ocak'ta başlayıp 19 Ocak'ta tamamlandı. Zirve tırmanışına Şanlıurfa Dağcılık İl Temsilciliği ile Şanlıurfa Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği-Urfadosk'tan da beş dağcı katıldı. - ŞANLIURFA

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:08 Kaynak: İHA
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