Şanlıurfalı engelli basketbolcular liglerin başlayacak olmasının sevincini yaşıyor

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun (TBESF) tekerlekli sandalye basketbol liglerinin nisan ayında başlayacağını açıklaması, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin antrenör ve oyuncularını mutlu etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılı mart ayında o andaki sıralamaya göre tamamlanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ne nisan ayında start verilecek. Sezonun ilk etabı Yalova'da tek devreli lig usulüne göre yapılacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi antrenör ve oyuncuları, 8 Nisan'da oynanacak sezonun ilk maçına çıkacakları günün heyecanını yaşıyor.

Şanlıurfalı engelliler, karar sonrası çalışmalarını yoğunlaştırarak sezona iddialı girmenin hesaplarını yapmaya başladı.

"Etaplardan birinin Şanlıurfa'da oynanması için başvurularımızı yaptık"

Takımın başkanı ve antrenörü Serdar Yıldırım, AA muhabirine, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin başlayacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Uzun zamandır liglerin başlamasını beklediklerini, ilk olarak geçen yıl eylül ayında başlaması planlanan ligin vakaların artması nedeniyle ertelendiğini ancak çalışmalarına ligler her an başlayacakmış gibi ara vermeden devam ettiklerini anlattı.

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun liglerin 8 Nisan'da başlayacağını açıklaması hem sporcular arasında hem engelli basketbol camiasında memnuniyetle karşılandı. Açıklamanın ardından hedefimize ulaşmak için haftada 5 gün antrenman yapıyoruz. İlk etap çok önemli, bundan dolayı iyi sonuçlar almak istiyoruz. Geçen sene play-off oynama şansımız vardı ama ligler o andaki sıralamaya göre sona erince oynayamamıştık. Aynı başarıyı bu sene de tekrarlamak istiyoruz. Amacımız başarılı olarak takımımızı Avrupa liglerinde temsil etmek. Takım olarak giden genç oyuncuların yerini doldurduk ve iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularıma güveniyorum ve iyi sonuçlar alarak Şanlıurfa'yı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Etaplardan birinin Şanlıurfa'da oynanması için gerekli girişimlerimizi yaptık ve olumlu görüş bildirildi. Ümidimiz ve temennimiz 3. etabın Şanlıurfa'da oynanmasıdır. Eğer bu gerçekleşirse sevincimiz ikiye katlanacak."

Oyuncular karardan mutlu

Takımın Fildişi Sahilli oyuncusu Said Camara ise liglerin başlayacağını öğrenince çok sevindiklerini dile getirerek, çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını ve mücadeleye kaldıkları yerden devam edeceklerini anlattı.

Başarılı olarak takımı play-off'a taşımak istediklerini ifade eden Camara, "Maçlar başlayana kadar bol bol antrenman yaparak lige hazırlanacağız. Takımda moraller çok iyi. Arkadaşlarımla iyi çalışıyoruz ve başarılı olacağımıza inanıyoruz. Lig oynanmadığı için üzgündük ama başlayacak olmasından dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

Oyunculardan Aziz Göçeber de pandemi dolayısıyla gecikmeli de olsa liglerin başlayacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Liglerin başlayacağı haberini aldıktan sonra çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çok iddialıyız ve amacımız ilk etabı Yalova'da başlayacak maçlarda başarılı olmak ve play-off oynamak istiyoruz, inşallah başarırız." ifadelerini kulandı.