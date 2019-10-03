Şanlıurfalı Engellilerde Beşiktaş mesaisi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, ligin ikinci haftasında evinde karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Serdar Yıldırım, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tam kadro sürdürdüklerini belirterek, tek amaçlarının galibiyet olduğunu ifade etti.

Beşiktaş takımının güçlü ve şampiyon adaylarından olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ligin ikinci haftasında kendi evimizde Beşiktaş'ı konuk edeceğiz. Müsabaka öncesi hazırlıklarımız sürüyor. Taktik ve teknik anlamında hazırlarımızı tamamlayarak maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Beşiktaş şampiyonluk yolunda iddialı bir takım ama maçta kentimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Amacımız bu müsabakadan galibiyetle ayrılmak. İyi çalışan ve inanan takım kazanacaktır. Bizler de inanıyoruz. Tüm Şanlıurfa halkımızı maça davet ediyoruz. Taraftarlarımızın da desteği ile iyi bir sonuç alacağız. Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün de bizlere yoğun bir desteği var, desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum."