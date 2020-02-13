Şanlıurfalı esnaf kardan adama yöresel kıyafet giydirdi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfalı esnaf kardan adama yöresel kıyafet giydirdi - Son Dakika

Şanlıurfalı esnaf kardan adama yöresel kıyafet giydirdi

6 saat önce

Şanlıurfa'da bir esnafın dükkanının önünde yaptığı ve yöresel kıyafet giydirdiği kardan adam ilgi odağı oldu.

Şanlıurfalı esnaf kardan adama yöresel kıyafet giydirdi, System.String[]

Şanlıurfa'da bir esnafın dükkanının önünde yaptığı ve yöresel kıyafet giydirdiği kardan adam ilgi odağı oldu.

Kentte dün akşamdan itibaren yağan ve özellikle yüksek kesimlerde etkisini daha çok hissettiren kar, başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Kadri Eroğan Caddesi'nde bir esnaf da dükkanının önünde yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki kardan adam yaptı. Esnafın yüzünü sprey boyayla renklendirdiği, yöresel kıyafet giydirdiği kardan adam, görenlerin ilgisini çekti.

Bazı vatandaşlar yöresel kıyafetli kardan adamla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Esnaf Sıtkı Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezine 3 yıl sonra kar yağdığı için mutlu olduklarını ifade etti.

Sabah dükkanının önündeki karı temizlediğini ve oğluyla birlikte kardan adam yapma fikrinin oluştuğunu aktaran Şimşek, "Yaparken çocukluk günlerimi düşündüm. Oğlum da 'Baba kardan adam yapalım' deyince onu kırmadan yaptım. Bu da Urfalı olduğu için ona yöresel kıyafet giydirdik. Kürkümüz var, şalımız var, onu da Urfalı'ya benzetmek istedik. Epey ilgi topluyor, bizim de hoşumuza gidiyor." dedi.

Şanlıurfa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:34 Kaynak: AA
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