Şanlıurfalı gençler Badminton Milli Takımına seçilmek için ter döküyor - Son Dakika

Siverek ilçesinde açılan badminton kursuna katılan öğrencilerin hedefi Badminton Milli Takımı'na seçilmek.

Siverek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce açılan ve son yıllarda büyük ilgi gören badminton kursuna katılan 6-15 yaş arasındaki 24 öğrenci, badminton oynamayı öğreniyor.

Haftanın belirli gün ve saatlerinde spor salonunda verilen kursa katılan gençlere, badminton sporunun incelikleri anlatılıyor.

Daha önceki yıllarda çeşitli kategorilerde dereceye giren sporcuların da olduğu gençler, yapılacak elemelerde Badminton Milli Takımı'na seçilmeyi hedefliyor.

Koronavirüs nedeniyle sınırlı sayıda sporcunun kabul edildiği kursta idmanlar, sosyal mesafe ve hijyen kuralına uygun yapılıyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Doğan Şenlik, pandemi nedeniyle sınırlı sayıda öğrenci kabul ettiklerini belirterek, "Öğrencilerimizle badminton sporunu ileri götürmeyi hedefliyoruz. Badminton sporuna gelen öğrencilerimiz arasında daha önceki yıllarda farklı dallarda başarı elde edenler var. Yıldızlar kategorisindeki takımımız Türkiye 11'inciliğine kadar yükseldi. Amacımız gençlerimizi milli sporcu olarak yetiştirip ülkemizi temsil etmelerini sağlamaktır." dedi.

Badminton sporunun çok bilinen bir dal olmadığını dile getiren antrenör Adem Anlı ise şunları kaydetti:

"Badminton, özellikle bölgemizde pek bilinen bir spor değil. Çocuklarımıza bu sporu öğretiyoruz, özellikle il dışına çıkan sporcularımız farklı kültürleri tanımış oluyorlar. Bu da gençlerimiz için bir avantajdır. Aslında badminton dahil bütün spor dalları bir disiplindir ki çocuklar bunu hayatlarında uyguladıkları zaman eğitimlerinde de başarılı oluyorlar. Cumhurbaşkanımızın son dönemlerde başarılı sporcularla ilgili bir projesi vardı. Bu durum beni sporcularımızı ayrıca motive etti."