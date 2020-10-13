Şanlıurfalı gençler Çim Hokeyi sporuyla tanıştı - Son Dakika

Şanlıurfalı gençler Çim Hokeyi sporuyla tanıştı

13.10.2020 13:36
Şanlıurfalı gençler Çim Hokeyi sporuyla tanıştı, System.String[]

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa'da gençler, bugüne kadar hiç tanışmadıkları ve ismini ilk kez duydukları 'Çim Hokeyi' sporuyla buluştu.

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa'da gençler, bugüne kadar hiç tanışmadıkları ve ismini ilk kez duydukları 'Çim Hokeyi' sporuyla buluştu.

Şanlıurfa Gençlik Spor İl Müdürlüğü Çim Hokeyi Antrenörü Murat Akçun tarafından 6 ay önce başlatılan Çim ve Salon Hokeyi kursu devam ediyor. 11 Nisan Stadyumu'nda haftanın 5 günü antrenör gözetiminde pandemi tedbirleri çerçevesinde antrenmanlar iki grup halinde yapılıyor. 6 aylık bir sürede gerçekleştirdikleri antrenmanlarla Çim Hokeyi'ni öğrenen gençler, Osmaniye'de Ana Lig'e katılarak bölge ikincisi olmayı başardı. Şanlıurfa Gençlik Spor Kulübü'nde oynayan gençlerin hedefinde milli sporcu, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve üst liglerde oynamak var. Şanlıurfa Gençlik ve İl Müdürü İbrahim Halil Eren'in destekleriyle gençlerin malzemeleri karşılanıyor ve spor yapmaları için imkan tanınıyor.

Tektek: "Çok güzel bir spor, herkese tavsiye ediyorum"

Daha önce böyle bir spor türünden bihaber olduğunu dile getiren Ahmet Tektek, "Bu Stick'lerle nasıl vuracağımızı bilmiyorduk. Stick'i sopa olarak görüyorduk. Topa sert bir şekilde vurarak alıştık. Şimdi de iyi bir oyuncu olamaya çalışıyoruz. İyi bir sporcu olmak, iyi bir yerlere gelmeyi istiyoruz. Geleceğimiz için daha iyi hocalarla karşılaşmak istiyoruz. Mesela hokey hocası olmak istiyorum. Çok güzel bir spor, herkese tavsiye ediyorum. Bu sporu kimse bilmiyor ama bu sporu oynasalar çok zevk alacaklar. Osmaniye'ye gittik, oraları gezdik, oynadık ve 2. olduk. 6 ay önce başladık ama yine de 2. olmayı başardık. Gol atığımızda Stick'leri tokalaştırarak sevincimizi yansıtıyoruz" dedi.

Demir: "Salon hokey hocası olmak istiyorum"

Sporcu Yusuf Demir ise duygularını şu sözlerle aktardı:

"Ailemle beraber Mersin, Kayseri ve Ordu illerine birlikte çalışmaya gidiyoruz. Ben bu sporu duydum, merak ettim. Salon hokeyi oynamaya başladım. Tabii ki ilk başta zorlandım. Şimdi çok iyiyim ve hedefimde bir branş almak var. Büyüdüğümde salon hokey hocası olmak için de çabalayacağım. Bu sporu yapmaktan çok zevk alıyorum. Kazandığımızda gol diye seviniyoruz. Stick'leri çakıştırarak gol sevincimizi gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Akçun: "Hedefimiz dezavantajlı gençlerimizi spora yönlendirmek"

Hedeflerinin dezavantajlı gençleri spora yönlendirmek olduğunu belirten Çim Hokeyi Antrenörü Murat Akçun, "Dezavantajlı mahallelerdeki gençlerimizi kendi mahallerinde faydalı gençler yapmak istiyoruz. Okullarındaki eğitimlerinde başarılı öğrenciler olmaları için 'biraz sıkıntılı' dediğimiz dezavantajlı çocuklarımızı alarak birbirilerine saygılarını, sevgilerini, hayata dair kardeşliğini öğreterek sporla kaynaştırdık ve bu da verimli oldu. Çünkü bunlara malzemeyi verdiğinde, ilgilendiğinde bütün spor hayatına dahil ederek sokaktaki hayatı spora hayatına dönüştürüyor. O da sporcu olarak kendini benimsiyor. Alt yapıda o elbiseyi giyerek, antrenman yaparak, o keyfi yavaş yavaş almaya başladıktan sonra sokağa gitse bile dezavantajlı yere gittiğinde sporcu olduğunu hissetmeye başlıyor. Diğer arkadaşlarına de örnek olmaya başlıyor ve sayımız çoğalmaya başlıyor. Gençlik Spor Bakanlığı'nca orta okullarda, ilk okullarda, Ana Lig diye bir lig kuruluyor. Biz de ana ligimizi oluşturarak Osmaniye'de turnuvaya katıldık. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 2. olduk. Bu da bizim için bir başarıydı. Çünkü bu başarı 10 yıllık, 5 yıllık, 4 yıllık değildi. 6 aylık kısa bir sürede çocukların başarısıyla, çocukların istekleriyle ve Gençlik İl Spor Müdürlüğü'nün istekleriyle verimli olmaya başladı. Bu da bizi 2 - 3 adım öne götürmeye başladı. Hedefimiz basamakları iyi bir şekilde yükselmek. Pandemi bitikten sonra 2. Lig'de başlamayı düşünüyoruz. 2. Lig'den sonra 1. Lig ve ondan sonra Süper Lig oynadıktan sonra ve bu gençlerimizin Avrupa'ya gitme ihtimaller de var. Basketbol, voleybol ve judo gibi sporların hepsi Urfa'da var" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfalı gençler Çim Hokeyi sporuyla tanıştı
Şanlıurfalı gençler Çim Hokeyi sporuyla tanıştı
Şanlıurfalı gençler Çim Hokeyi sporuyla tanıştı
Şanlıurfalı gençler Çim Hokeyi sporuyla tanıştı
Şanlıurfalı gençler Çim Hokeyi sporuyla tanıştı
Şanlıurfalı gençler Çim Hokeyi sporuyla tanıştı
Şanlıurfalı gençler Çim Hokeyi sporuyla tanıştı

Çocuk İzleme Merkezi, Şanlıurfa, Osmaniye, Genç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şanlıurfalı gençler Çim Hokeyi sporuyla tanıştı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Tutanaklara sıradan bir kaza haberi olarak geçti, olayın altından dram çıktı Avustralya'da sigara artık doktor reçetesi ile alınabilecek "Bakasetas ilk tercihimizdi" diyen Erol Bulut'tan çarpıcı itiraf: F.Bahçe'den önce Verona'yla anlaşmıştım Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı
Afyonkarahisar'da köylülerin projesi yıllık 600 bin lira gelir sağlayacak Afyonkarahisar'da köylülerin projesi yıllık 600 bin lira gelir sağlayacak         
13:00
Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi         
12:47
Son Dakika! İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, ülke genelinde ise 44'e yükseldi Son Dakika! İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, ülke genelinde ise 44'e yükseldi         
12:14
Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi         
11:28
Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede         
11:05
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti         
10:12
Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım         
09:38
Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor         
09:05
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var         
08:27
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Sakarya'da maske takmayanlar üçüncü cezada karantina yurduna alınacak Sakarya'da maske takmayanlar üçüncü cezada karantina yurduna alınacak         
00:19
Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor         
18:20
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 13:46:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfalı gençler Çim Hokeyi sporuyla tanıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei