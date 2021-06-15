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Şanlıurfalı Gençler, Kano Yarışlarına Damga Vurdu - Son Dakika

Şanlıurfalı Gençler, Kano Yarışlarına Damga Vurdu

15.06.2021 11:03
Şanlıurfalı Gençler, Kano Yarışlarına Damga Vurdu, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün "Gençliğe yatırım geleceğe yatırımdır" şiarıyla gençlere verdiği destek ve sağladığı imkanlar meyvelerini vermeye devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün "Gençliğe yatırım geleceğe yatırımdır" şiarıyla gençlere verdiği destek ve sağladığı imkanlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Gençlik Spor Dairesi bünyesindeki merkezlerde merkezlerde kendilerini yetiştiren gençler Şanlıurfa'ya madalyalarla dönüyor.

24 MADALYANIN 9'UNU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPORCULARI KAZANDI

Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen 'Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışlarına' Şanlıurfalı sporcular 24 madalya ile adeta damga vurdu. 24 madalyanın 9'u ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcularından geldi. Sarısungur Gölet'inde yapılan yarışlarda farklı kategorilerde Şanlıurfa'ya Türkiye ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü dereceleri peş peşe geldi.

11-13 Haziran tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışları hafta sonu düzenlenen 500 metre 200 metre yarışlarının ardından sona erdi. Yarışmaya 12 şehirden 25 takım ve 250 sporcu katıldı.

Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Eskişehir, Sakarya, Antalya,, Bursa, Samsun, Rize, Van, Kocaeli, Muğla ve Adana illerinden yarışlara katılan ve dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Büyük bir mücadelenin yaşandığı yarışlarda Şanlıurfalı sporcular 24 madalya almayı başardı. Yarışmalarda; Elif Nur Durmazoğlu Minik Kadın K2 500m Türkiye 2. si, K4 500m Türkiye 3. sü, Emrullah Demir Yıldız Erkek K4 500m Türkiye 3. sü, K2 500m Türkiye 3. sü, K2 200m Türkiye 3. sü, Ali Kemal Sarar Yıldız Erkek K2 500m Türkiye 3. sü, K4 500m Türkiye 3. sü, K2 200m Türkiye 3. sü, Şevval Bengisu Çiftçi Minik Kadın K4 500m Türkiye 3. sü oldu.

Şanlıurfalı Gençler, Kano Yarışlarına Damga Vurdu

Şanlıurfa, Eskişehir, Türkiye, Kano, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Şanlıurfalı Gençler, Kano Yarışlarına Damga Vurdu - Son Dakika


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