Şanlıurfalı gençler yaz kurslarını tamamladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin yaz aylarını değerlendirebilmesi için 21 branşta açtığı yaz kurslarını 5 bin 824 kişinin katılımıyla tamamladı.



Kültür, sanat, spor ve daha birçok alanda açtığı yaz kursları ve sosyal etkinlikler ile çocukların ve gençlerin kişisel gelişim ve becerilerinin artması için Büyükşehir Belediyesi, 21 branşta açtığı yaz kurslarını yoğun katılım ile tamamladı. Büyükşehir Belediyesi bu bağlamda Basketbol, Voleybol, Futbol, Hentbol, Taekwando, Güreş, Judo, Yüzme, Okçuluk, Kick-Box, Karate, Badminton, Muay-Thai, Dart, Kort Tenisi, Masa Tenisi, Resim, Bilgisayar, Halk Oyunları, Müzik ve Kur'an-ı Kerim branşlarında toplamda 5 bin 824 gence ücretsiz yaz kursları düzenledi.



Yaz kurslarından faydalanan öğrenciler, kurslardan çok memnun olduklarını söyleyerek kendilerine bu imkanı sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA