Şanlıurfalı gençlere yapay zeka ve astrofizik atölyeleri - Son Dakika
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Şanlıurfalı gençlere yapay zeka ve astrofizik atölyeleri

6 saat önce

Harran Üniversitesi (HRÜ) ile Rochester Teknoloji Enstitüsü ortaklığıyla hazırlanan ve yapay zeka ile astrofizik alanlarında öğrencilere beceri kazandırılmasını amaçlayan "Yapay Zeka ve Astrofizik Projesi" çerçevesinde Şanlıurfa'da iki atölye oluşturulacak.

Şanlıurfalı gençlere yapay zeka ve astrofizik atölyeleri, System.String[]

Harran Üniversitesi (HRÜ) ile Rochester Teknoloji Enstitüsü ortaklığıyla hazırlanan ve yapay zeka ile astrofizik alanlarında öğrencilere beceri kazandırılmasını amaçlayan "Yapay Zeka ve Astrofizik Projesi" çerçevesinde Şanlıurfa'da iki atölye oluşturulacak.

Harran Üniversitesi, son yıllarda yapay zeka, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında başlattığı çalışmaları Avrupa ve ABD'deki üniversitelerle yaptığı iş birliğiyle arttırdı.

Öğrenci ve öğretmenlere yönelik çeşitli eğitimler verilerek bölgede yapay zeka temelli dijital eğitimin altyapısı oluşturuldu.

HRÜ Eğitim Fakültesi öncülüğünde Rochester Teknoloji Enstitüsü ile yürütülen çalışmalar sonucu hazırlanan "Yapay Zeka ve Astrofizik Projesi" için Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Urfa STEM Merkezi, Buck Artificial Intelligence, Global Al HUB, Al Business School ve Genç STEM Derneğinin desteğiyle ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin hibe programından faydalanmak üzere başvuru yapıldı.

Komitenin değerlendirmeleri sonucu proje kabul edilerek 500 bin lira hibe desteği sağlandı.

Şanlıurfa'da iki atölye kurulacak

HRÜ Doktor Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Ahmet Göçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin kabul edilmesiyle bölgedeki yapay zeka ve astrofizik çalışmaları için önemli bir adım daha atıldığını söyledi.

Proje sayesinde yurt içi ve dışından gelecek akademisyenlerin Şanlıurfa'daki öğrencilere ders vereceğini belirten Göçen, "Kabul edilen bu proje ile Şanlıurfa merkezde biri yapay zeka, diğeri de astrofizik temalı olmak üzere 2 atölye kurulacak. Bu atölyelere proje kapsamında alınacak 'programlanabilir robot ve makineleri' ile katılımcılara yapay zeka çalışmaları uygulamalı gösterilecek. Aynı zamanda astrofizik atölyesindeki gözlem araçları ve yazılım programları ile de yapay zekanın astrofizik alanında nasıl kullanılabileceğine ilişkin eğitimler verilecek." diye konuştu.

Göçen, öğrencilerin atölyelerde alacakları derslerle daha da donanımlı olacaklarını dile getirerek, "Üniversite olarak temel amacımız yapay zeka noktasında öğrencilerin beceri kazanması ve bunu ileriki dönemlerde kullanarak ülkemize katma değeri yüksek üretim sağlamasıdır. Ayrıca, yapay zeka konusundaki programlarda hakimiyetlerini arttırarak daha fazla algoritma becerilerini geliştirmek ve bu noktada ürün oluşturmalarını sağlayarak bölgeye yeni bir ekosistem kurulmasını hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Göçen, HRÜ ve Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen başka bir projede de çocuklar için yapay zeka konulu eğitim kitabı ve programları hazırladıklarını kaydetti.

HRÜ, uluslararası merkez olmayı hedefliyor

HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik de projeyle yüksek teknoloji ayağını uluslararası anlamda daha da güçlendirerek devam ettirmeyi planladıklarını belirtti.

HRÜ'nün kadim geçmişiyle birçok medeniyete ışık tutmuş ilim adamlarını yetiştirmiş bir üniversite olduğuna dikkati çeken Çelik, yapay zeka noktasında yürüttükleri çalışmalarla uluslararası alanda araştırma merkezi haline gelmeyi hedeflediklerini söyledi.

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 11:20 Kaynak: AA

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