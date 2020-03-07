Şanlıurfalı girişimci "antibakteriyel tulum" talebine yetişemiyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Şanlıurfalı girişimci 'antibakteriyel tulum' talebine yetişemiyor - Son Dakika Ekonomi

Şanlıurfalı girişimci "antibakteriyel tulum" talebine yetişemiyor

6 saat önce

Şanlıurfalı tekstilci, başta Çin olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden ülkelerden gelen yoğun talep üzerine başladığı antibakteriyel tulum üretiminde siparişlere yetişmekte zorlanıyor.

Şanlıurfalı girişimci

Şanlıurfalı tekstilci, başta Çin olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden ülkelerden gelen yoğun talep üzerine başladığı antibakteriyel tulum üretiminde siparişlere yetişmekte zorlanıyor.

Genç girişimci Arif Harmanşah (31), Hilvan ilçesinde 5 yıl önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle tekstil fabrikası kurdu.

Çin'den bir ay önce gelen talep üzerine tekstil üretimini durdurup, antibakteriyel tulum üretmeye başlayan Harmanşah, kapasitesinin artırıldığı fabrikada, hava, su ve kan geçirmeme özelliğine sahip tulumlar üretiyor.

Arif Harmanşah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, giyim üzerine üretim yaptıklarını ancak gelen talep sonrası antibakteriyel tulum üretimine yöneldiklerini söyledi.

Aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için fabrika çalışanlarının yoğun bir mesaiyle üretime geçtiğini belirten Harmanşah, şöyle devam etti:

"Üretime başladıktan sonra talep hızla arttı. Şu an 30 milyonun üzerinde talep var. Yaptığımız sevkıyat ise bir ayda sadece 1 milyon, şu an taleplere yetişemiyoruz. Eğer devletimizden destek de sağlanırsa biz işi büyütmeyi düşünüyoruz. Daha fazla kişiye istihdam sağlamak istiyoruz. Destek olmuş olsa geçmişte yaptığımız 1 milyon adetlik sevkıyat 2 milyon da olabilecek kapasitedeydi. Çünkü ciddi bir sıkıntı var bu da bizim ihracatımızı canlandırıyor. Biz şu an yetişemiyoruz. Günlük 30 bin üretimimiz var, hala da yetişmiyor."

Harmanşah, fabrikasının kapasitesini iki kat artırmayı planladığını sözlerine ekledi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hilvan, Genç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:12 Kaynak: AA
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