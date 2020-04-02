Şanlıurfalı hayırsever Fethi Şimşek, bin yardım kolisi bağışladı - Son Dakika

Şanlıurfalı hayırsever iş adamı Fethi Şimşek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Suruç Vefa Sosyal Destek Grubu'na bin yardım kolisi bağışladı.

Şimşek, Türkiye'nin içinden geçtiği zorlu sürece destek olma amacıyla ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılması için Suruç Vefa Sosyal Destek Grubu'na bin yardım kolisi bağışladı.

Suruç Belediyesi ise sosyal medya hesabından iş adamı Şimşek'e teşekkür edilerek, "Her daim fakir fukara yardıma muhtaç vatandaşlarımıza destek veren Suruçlu iş adamımız Fethi Şimşek'e ilçemiz adına teşekkür ediyoruz. Bu davranışının diğer hemşehrilerimize de örnek olmasını diliyoruz." ifadeleri paylaşıldı.