Şanlıurfalı hayırseverden ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda yardımı - Son Dakika

Suruç ilçesinde bir hayırsever,"Milli Dayanışma Kampanyası"na 100 paket gıda yardımıyla destek sağladı.

Hayırsever işadamı Mehmet Emin Yağmurlu, 100 ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak yaşam malzemesini Milli Dayanışma Kampanyası'na aktarılması için kaymakamlığa teslim etti.

Yağmurlu, yaptığı açıklamada, koronavirüs dolayısıyla ekonomik sıkıntıların çözümüne katkı sunmak amacıyla herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine dikkati çekti.

İhtiyaç sahibi 100 aileye ulaştırılacak paketlerde, yağ, şeker, pirinç, nohut, mercimek, bulgur ve makarna bulunduğunu ifade eden Yağmurlu, "Koronavirüs dünyanın başına gelmiş bir beladır. Ekonomik sıkıntılar dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Milli Dayanışma Kampanyasını başlattı. Biz de onun çağrısına kulak vererek az da olsa yardımda bulunduk. Bütün Müslümanların bu kampanyaya destek vermesini istiyorum." diye konuştu.