ŞANLIURFA - Hububat üreticileri yağış sevinci yaşıyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da uzun süredir yağmur bekleyen çiftçilerin, son günlerdeki yağışlarla yüzü güldü.

Yaklaşık 6 milyon 394 bin dekar alanda hububat tarımının yapıldığı kentte, Türkiye'deki mercimek üretiminin yüzde 36'sı, buğdayın yüzde 10'u, arpanın ise yüzde 11'i üretiliyor.

Bu yıl yağışların mevsim normallerinin altında gerçekleşmesiyle endişelenen çiftçilerin yüzü, son günlerdeki yağışlarla güldü.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en iyi tarım topraklarına sahip illerden birisi olduğunu söyledi.

Bu dönemde yağışların az da olsa çiftçilere nefes aldırdığını ifade eden Öztürkmen, şu değerlendirmede bulundu:

"Uzun bir aradan sonra yağışlı bir döneme girdik. Hafta sonuna kadar da yağış bekleniyor. Geçen yıllara baktığımızda bu sene yağışlar kuru tarım arazileri için yeterli değil ama bu dönem gerçekleşecek yağışlar ekinlerin gelişimini etkileyecektir. Tam zamanında olan bir yağış çünkü az da olsa bu yağışlar olmasa tarımda sıkıntılar olacaktı. Bu yağışlar devam ederse ekinlere can suyu olur diyebiliriz. Bu yağışlarla en azından kritik olan bir dönemi aşmış olacağız diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde yağış miktarı artacak diye ümit ediyorum çünkü yağışlar rekolteyi ve verimi etkiliyor, bu anlamda bu yağışlar bizim için çok önemli."

Şanlıurfa'da, tarımsal potansiyel bakımından sulu ve kuru tarım yapılan arazilerin de oldukça fazla olduğunu aktaran Öztürkmen, "Şu anda hububat ekili olan yaklaşık 6 milyon dekarlık alanımız var ve bunun 4,5-5 milyon dekarlık bölümünde kuru tarım yapılmakta. Bu yağışlar ekinlere biraz nefes verecektir. Bu hafta belki çok ciddi bir yağış olmaz ama en azından verimi arttırabilir." diye konuştu.

Çiftçilerden Mehmet Özcan, 130 dönümde buğday ektiğini belirterek, "Son dönemlerdeki yağışlar olmasaydı ekinlerimizin durumu iyi değildi. Ekinlerimiz bu yağmurun sayesinde inşallah kurtuldu. Bu yağmurlar biraz daha devam ederse çok daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

Üretici Utman Derman da yağışların önemine vurgu yaparak, "Yağış olunca ekinler iyi olur. Allah'ın rahmeti eksik olmasın inşallah. Yağışlar devam ederse ekinlerimiz inşallah çok daha iyi olur." dedi.