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ŞANLIURFA - Hububat üreticileri yağış sevinci yaşıyor - Son Dakika

ŞANLIURFA - Hububat üreticileri yağış sevinci yaşıyor

03.11.2021 11:02

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da hububat ekimine hazırlanan çiftçilerin, son günlerdeki yağışlarla yüzü güldü.

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da hububat ekimine hazırlanan çiftçilerin, son günlerdeki yağışlarla yüzü güldü.

Yaklaşık 6 milyon 394 bin dekar alanda hububat tarımının yapıldığı kentte, Türkiye'deki mercimek üretiminin yüzde 36'sı, buğdayın yüzde 10'u, arpanın ise yüzde 11'i üretiliyor. Ekim ayının sonlarına doğru pamuk, mısır, biber ve domates gibi ürünlerin hasadı tamamlanırken tarlalar yeni sezon için hazırlanmaya başlandı. Tarlalarındaki atıkları ve anızları temizleyen çiftçiler, toprağı yeni sezona hazırlıyor.

Geçen sezon kurak bir yıl geçiren çiftçiler, ekim ayının son günlerinde başlayan yağışlarla mutlu oldu. Bölge çiftçisi, yağışların ardından tohumları toprakla buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en önemli tarım kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Geçen yıl Şanlıurfa'da olduğu gibi Türkiye'nin birçok bölgesinde kuraklık sıkıntısı yaşandığını ifade eden Öztürkmen, şöyle konuştu:

"Ekim ayı sonu ve kasım ayı başıyla birlikte yağışlar düşmeye başladı. Geçen yıl Şanlıurfa'da 237 milimetre yağış aldı. Ülkemizde mevsimsel olarak bazı bölgelerde yağışın azlığı söz konusu, bazı yerlerde de yağış fazlalığı var. Ülke geneline baktığımızda dünyanın tamamında bir kuraklık var. Bu ilimizdeki tarımsal faaliyetleri olumsuz etkiledi. Sulu tarım arazisi olmayan yerlerde verimde çok büyük düşüşler yaşandı, hatta bazı yerlerde hasadı dahi yapılmadı. Bölgede çok şükür yağışlar başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde yağışlı, güzel ve bereketli dönem bekliyoruz. Sulu tarımdaki arazilerdeki pamuklar büyük bir çoğunluğu toplandı. Mısırlar toplandı ümit ediyoruz ki Şanlıurfa beklenen yağışı alır. Çünkü toprakta hububatlarımızın büyümesi lazım. Kasım ayı başlarıyla yağışların artacağını tahmin ediyoruz. İnşallah güzel bir yağış sayesinde geçen yıl yaşanan sorunlarla karşılaşmayız."

Tarlalardaki anız örtüsünün yok edilmemesi önerisi

Bu yıl pamuk, mısır gibi ürünlerde hasat döneminin tamamlandığını belirten Prof. Dr. Öztürkmen, "Sulu tarım arazilerinde bir dönem bitti gibi. Pamukta ve mısırda hasat yapıldı. Tarlalar hububat için yeni döneme hazırlanıyor. Çiftçilerimiz hazırlıklarını yaparken topraktaki anız örtüsünü yok etmesinler. Kaba bir sürümle bunu toprağa karıştırsınlar ve yağışlı dönemi beklesinler. Bu dönemde yağan yağmurlar hem daha iyi emiliyor hem de o topraktaki bitki artıkları tamamen parçalanıp gübre halini alacaktır. Eğer hızlı bir şekilde hububat ekimine geçeceklerse topraklarını çok fazla parçalamasınlar. Bunun yanında toprak aşırı sürüldüğünde giderimiz de artıyor hem de topraktaki birçok önemli etken ölüyor. Ümit ediyoruz ki bu yıl iyi bir su yılı olur." diye konuştu.

"Geçen yılki kuraklık bu yıl inşallah olmaz"

Oğulbey Mahallesi'nde 30 yıldır çiftçilik Mehmet Demirbaş da pamuk hasadının ardından tarlasını sürerek yeni sezona hazırlamaya başladığını belirtti.

Geçen yıl yağışın az olması nedeniyle çiftçinin çok büyük sıkıntı yaşadığını anlatan Demirbaş, "Bu yıl pamuk hasadımızı tamamladık şükürler olsun. Şu anda tarlamızı sürmeye başladık. Yeni sezon için hazırlık yapıyoruz. Yağmurları bekliyoruz. Geçen yıl kurak bir yıl geçirdik. Birçok çiftimiz hasadı dahi yapamadı. Ürünü tarlada bıraktı. İnşallah geçen yıl gibi olmaz. Bu hafta yağmurlar başladı. Bizi çok mutlu etti, inşallah yağışlar devam eder. Çiftçilerimiz geçen yıl gibi sıkıntı yaşamaz inşallah." dedi.

ŞANLIURFA - Hububat üreticileri yağış sevinci yaşıyor
ŞANLIURFA - Hububat üreticileri yağış sevinci yaşıyor
ŞANLIURFA - Hububat üreticileri yağış sevinci yaşıyor
ŞANLIURFA - Hububat üreticileri yağış sevinci yaşıyor

Şanlıurfa, Türkiye, Mısır, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Hububat üreticileri yağış sevinci yaşıyor - Son Dakika


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