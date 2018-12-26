Son Dakika Haberleri: Şanlıurfalı İş Adamından Eğitime Destek

Şanlıurfalı İş Adamından Eğitime Destek

45 dakika önce

Şanlıurfalı iş adamı Uğur Çadırcı tarafından merkez Eyyübiye ilçesinde 12 derslik bir okul yaptırılacağı bildirildi.

Şanlıurfalı İş Adamından Eğitime Destek, System.String[]
Şanlıurfalı iş adamı Uğur Çadırcı tarafından merkez Eyyübiye ilçesinde 12 derslik bir okul yaptırılacağı bildirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile iş adamı Uğur Çadırcı arasında Valilik Toplantı Salonu'nda protokol yapıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ile iş adamı Uğur Çadırcı, hazırlanan protokolü imzaladı.

İmzalanan protokol ile merkez Eyyübiye ilçesinin İkizce Mahallesi'nde 12 derslikli okulun yapımı tamamlanarak Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Erin, okul bağışı için iş adamı Çadırcı'ya teşekkür etti.

Şanlıurfa'da yaşayan herkese, özellikle iş adamlarına örnek olacak bir bağış protokolüne imza attıklarını belirten Erin, şunları kaydetti:

"Şu anda Türkiye'deki en fazla okul inşaatı Şanlıurfa'da devam ediyor. Temelini attığımız ve açılışlarını yapmaya başladığımız 393 okulumuzun yanında Kuveyt, Katar ve Kore'den gelen hayırseverlerin yaptığı okullarımız bulunuyor. Devam eden okullarımıza, Şanlıurfalıların daha çok katkı sunacağına inanıyorum. Amacımız 2019 yılında Şanlıurfa'da ikinci öğretimi sona erdirmek ve taşımalı eğitimi bitirmektir. Bu anlamda kentin geleceğine yatırım yapan Uğur Çadırcı'ya teşekkür ediyorum."

İş adamı Çadırcı ise okul yapımı fikirlerinin uzun zamandır var olduğunu ancak imzayı atmanın bugüne kısmet olduğunu ifade ederek, "İmkanlarımız oranında böyle bir hayırlı hizmet yapmayı uygun gördük. Bizleri böyle bir işe teşvik eden Vali Erin ve milli eğitim camiasına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:27 Kaynak: AA

Eyyübiye, Güncel
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