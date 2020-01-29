Şanlıurfalı iş adamlarından depremzedelere insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfalı iş adamlarından depremzedelere insani yardım - Son Dakika

Şanlıurfalı iş adamlarından depremzedelere insani yardım

7 saat önce

Şanlıurfa'da iş adamları tarafından tedarik edilen, battaniye ve gıda ürünlerinden oluşan bir tır insani yardım malzemesi, Elazığ'daki AFAD koordinasyon merkezine gönderildi.

Şanlıurfalı iş adamlarından depremzedelere insani yardım, System.String[]

Şanlıurfa'da iş adamları tarafından tedarik edilen, battaniye ve gıda ürünlerinden oluşan bir tır insani yardım malzemesi, Elazığ'daki AFAD koordinasyon merkezine gönderildi.


Elazığ'ın Sivrice İlçesinde 6.8 şiddetinde meydana gelen depremin ardından yaralar sarılırken bir yardım eli de Şanlıurfa iş dünyası temsilcilerinden uzatıldı. Şanlıurfa iş dünyası temsilcileri olarak, "Kardeşlerimizin yanındayız" mesajıyla gönderilen malzemeler Elazığ'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'ne ulaştı.


Konuyla ilgili olarak bir açıklamada bulunan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek, "Elazığ'da meydana gelen ve bizleri de derinden etkileyen depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Bu depremde de Türkiye'nin her kesimi birlik, beraberlik ve dayanışma örneği gösterdi. Biz de Şanlıurfa iş dünyası olarak Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek, acılarını paylaşmak ve ihtiyaçlarına çorbada tuz misali katkı sağlamak istedik" dedi.


Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya da, "Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla biz de bizde tedarik ettiğimiz malzemeleri Elazığ'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'ne gönderdik. İnşallah böyle felaketlerin tekrar yaşanmamasını diliyoruz" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:16 Kaynak: İHA
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